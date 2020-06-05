  • BIST 109.941
  • Altın 371,872
  • Dolar 6,7601
  • Euro 7,6619
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: YKS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: YKS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 15 yaşını tamamlayanların, anne, baba, veli veya vasisi T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası sokağa çıkabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. Kimlik Kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik, fotoğrafla bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske ve eldivenlerin çıkarıldıktan sonra hemen çöpe atılmaması uyarısı05 Haziran 2020 Cuma 11:20
  • Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir05 Haziran 2020 Cuma 10:59
  • Bakan Akar talimat verdi! İnceleme başlatıldı05 Haziran 2020 Cuma 10:45
  • Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizledi05 Haziran 2020 Cuma 10:42
  • Firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının kaçak bölümünde yıkım başladı05 Haziran 2020 Cuma 10:07
  • Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı05 Haziran 2020 Cuma 09:56
  • İran'a ait yük gemisi Irak karasularında battı05 Haziran 2020 Cuma 09:54
  • Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Haziran 2020 Cuma 09:44
  • Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi05 Haziran 2020 Cuma 09:32
  • Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı05 Haziran 2020 Cuma 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti