Oğlu 14 yaşında dağa kaçırılan anne Aslan: Çocuklarımız çarşının yolunu bilmezken onları ciğerimizden koparıp aldılar

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, Çocuklarımız daha çarşının yolunu bilmezken onları ciğerimizden koparıp aldılar. HDP onlara yol göstermese nasıl gideceklerdi? Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Slogan atan kadınlara parti binasının balkonundan bazı HDP'li kadınlar da yüksek sesle müzik çalarak tepki gösterdi.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın dağa kaçırılmasının sorumlusu HDP." diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız daha çarşının yolunu bilmezken onları ciğerimizden koparıp aldılar. HDP onlara yol göstermese nasıl gideceklerdi? Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Biliyoruz ki onların eliyle dağa götürüldüler. Ciğerimiz yanıyor. Ölene kadar onların yollarını gözleyeceğiz ve her hafta da buraya gelmeye devam edeceğiz. Ta ki çocuklarımızı alana kadar. Analar yeterince ağladı, artık ağlamasın istiyoruz."

PKK'lı teröristlerce 11 yıl önce eşi ve ağabeyi katledilen Zübeyde Bilir de çocukları dağa kaçırılan annelere destek vermek için geldiklerini söyledi.

Bilir, "Annelerin çocuklarını HDP'den istemesi kadar doğal bir şey yok. Değil 7 hafta, 7 bin hafta da geçse çocuklar gelene kadar eyleme devam edeceğiz. HDP bunun hesabını verecek." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.