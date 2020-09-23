  • BIST 1.104
  • Altın 464,293
  • Dolar 7,6647
  • Euro 8,9593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi.
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret21 Eylül 2020 Pazartesi 14:25
  • Bakan Selçuk: Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik21 Eylül 2020 Pazartesi 13:40
  • Tüketici Hakem Heyeti'nden yani yargıdan emsal karar: Özel okullar veremedikleri yüzyüze eğitimin ücretini iade edecek21 Eylül 2020 Pazartesi 11:59
  • Okullarda uyum eğitimi başladı21 Eylül 2020 Pazartesi 10:56
  • Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan 'dijital mesafe' uyarısı20 Eylül 2020 Pazar 15:52
  • Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlıyor20 Eylül 2020 Pazar 09:46
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı19 Eylül 2020 Cumartesi 18:54
  • Derik'te, 15 'EBA destek noktası' kuruldu19 Eylül 2020 Cumartesi 16:39
  • 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı17 Eylül 2020 Perşembe 10:47
  • 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak16 Eylül 2020 Çarşamba 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti