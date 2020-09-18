  • BIST 1.114
  • Altın 474,745
  • Dolar 7,5364
  • Euro 8,9308
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

OHAL Komisyonu suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

Komisyon, FETÖ'nün darbe girişiminden önce kendilerine bağlı askerlerle görüşen ve toplantılar düzenleyen, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışmalar yürüten üç mahrem imamın göreve iade talebiyle yaptıkları başvuruları reddetti.
OHAL Komisyonu suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden önce kendilerine bağlı askerlerle görüşen ve toplantılar düzenleyen, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışmalar yürüten üç mahrem imamın göreve iade talebiyle yaptıkları başvuruları reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, gelir uzmanı S.M. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan memur A.K, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), terör örgütleriyle irtibat ve iltisak gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Y.B, S.M ve A.K, mesleğe iade istemiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

Komisyon, FETÖ'nün mahrem imamlarından oldukları belirlenen, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırılan Y.B, S.M. ve AK'nin başvurularını, "silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisak" gerekçesiyle reddetti.

Mahrem imamların örgütsel faaliyetleri
Komisyonun yaptığı incelemelerde elde edilen bilgiler ve soruşturma ile dava sürecindeki delillere göre, eski vergi dairesi müdür yardımcısı Y.B, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı.

Örgüte ait kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Y.B, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye çeşitli tarihlerde ödemeler yaptı.

FETÖ'yle bağlantılı olduğu için kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"ne de bağışta bulunan Y.B, yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.

"Burak" kod adını kullanan Y.B, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldı, FETÖ üyesi Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki askerlerin mahrem imamı olarak görev yaptı.

Y.B, darbe girişiminden bir gün önce ve 15 Temmuz 2016'da kendisine bağlı askerlerle toplantılar gerçekleştirdi.

Askerleri şifreli görüştürdü
FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski gelir uzmanı S.M. ise örgüt içinde "Serhat" kod adını kullandı, SAT komandolarının mahrem imamlığını yaptı.

S.M, kendisine bağlı SAT komandosu E.Ö'yle yaptığı 12 Temmuz 2016'daki görüşmede, yanına gelerek "Kemal'i tanıyor musun?" diyecek olan kişinin her dediğini yapmasını, ona yardımcı olmasını istedi. E.Ö, şifre olarak kullanılan "Kemal'i tanıyor musun?" ifadesini kullanan başka bir SAT komandosuyla 13 Temmuz 2016'da irtibata geçti. E.Ö, S.M'nin gönderdiği kişiyle birliğindeki nöbet değişikliğiyle ilgili görüşme yaptı. S.M'nin, örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları da tespit edildi.

- Eski memur, örgütten ayrılanları kazanmak için çalışmış

Eski memur mahrem imam A.K. de kapatılan Bank Asya'da hesap açtı, çeşitli tarihlerde bu hesaba para yatırdı. FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan A.K, örgüt içinde "Abdullah" kod adını kullandı, FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri Ümit Yapılanması"nda yer aldı. A.K, örgütten ayrılanları tekrar kazanmak için çalışma yürüttü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış18 Eylül 2020 Cuma 10:57
  • Adana merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı18 Eylül 2020 Cuma 10:55
  • OHAL Komisyonu suç dosyaları kabarık 3 mahrem imamın başvurularını reddetti18 Eylül 2020 Cuma 10:54
  • Malatya'da korkutan deprem18 Eylül 2020 Cuma 10:21
  • Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti18 Eylül 2020 Cuma 10:16
  • İzmir'de nefes kesen kovalamaca 18 Eylül 2020 Cuma 10:13
  • Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor18 Eylül 2020 Cuma 10:10
  • Bakan Dönmez Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi18 Eylül 2020 Cuma 10:08
  • Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı18 Eylül 2020 Cuma 09:59
  • İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var18 Eylül 2020 Cuma 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti