Öldürülen HDP’li Deniz Poyraz’ın ailesinin açıklamalarına bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den

İzmir'de öldürülen HDP’li Deniz Poyraz’ın ailesinin (baba ve annesi) yaptığı skandal açıklama ve paylaşımlara tepkiler sürüyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli, PKK'lılara aslan benzetmesi yapan Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a sert tepki gösterdi.

İzmir'de öldürülen HDP’li Deniz Poyraz’ın ailesinin (baba ve annesi) yaptığı skandal açıklama ve paylaşımlara tepkiler sürüyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli, PKK'lılara aslan benzetmesi yapan Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a sert tepki gösterdi.

İzmir HDP İl Teşkilatı Binası’nda Onur Gencer adlı bir kişi tarafından öldürülen HDP’li Deniz Poyraz’ın babası ve annesinin yaptığı skandal açıklama ve paylaşımlara tepkiler sürüyor.

HDP’li Deniz Poyraz’ın babası ve annesinin olayın ardından açıkça bölücü terör örgütünün propagandasını yapması, PKK’lı teröristlere “aslan” benzetmesinde bulunması ve kızlarını “şehit” ilan ederek, “Kürdistan şehidi” ifadelerini kullanması MHP lideri devlet Bahçeli’nin de gündemindeydi.

BU KATİL GERÇEKTE KİMDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda önce olayı provokasyon olarak değerlendirdi ardından, olaydan hemen sonra bozkurt işareti yaparken çekilmiş fotoğrafları basına servis edilen katil Onur Gencer ’le ilgili “bu katil gerçekte kimdir” diye sordu.

Bahçeli sorularını “HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir? Provokasyonun içinde derin PKK’nın, yabancı istihbarat örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır?” diye sürdürdü.

MHP lideri “Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz” diye de ekledi.

Öldürülen HDP’li Deniz Poyraz’a da değinen MHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir.”

DENİZ POYRAZ'IN BABASINA ÇOK SERT CEVAP

Devlet Bahçeli, öldürülen Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’ın olay sonrası açıktan PKK propagandası yapmasına da tepki göstererek “Bu milis işbirlikçinin babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş, bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır” dedi ve Abdülilah Poyraz’ın şu skandal ifadelerini hatırlattı:

“Deniz benim Deniz’im değil, Kürdistan’ın Denizi’dir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Allah gerillaya güç kuvvet versin, mertebelerini yükseltsin.”

Bahçeli ardından da şöyle konuştu:

“Herkesi ikaz ediyorum, hiç kimse, “ne yapsın acısı var, ne dediğini bilmiyor,” saptırmasına heves etmesin. Böylesi bir bahaneye de sarılmasın. İzmir’in göbeğinde bir PKK’lı arayıp da bulamayacağı bir propaganda imkanı yakalamış, bunu da şerefsizce kullanmıştır. Dağda bir aslan biliriz, o da şerefli Türk askerimiz, şerefli Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır. Diğer eli silahlı vaziyette dağlarda gezenler de görüldüğü yerde indirilecek açık hedeflerdir ve çakalın insan suretleridir.”

VE DİĞER SKANDAL SÖZLERİ

HDP’li Deniz Poyraz ’ın babası Abdülilah Poyraz kızının cenazesinde, teröristbaşı Öcalan’ı kutsayıp "Serok Apo Sağolsun" sloganı attı.

Deniz Poyraz’ın ailesi HDP’ye yakınlığı ile bilinen sözde haber ajansı “Mezopotamya”ya yaptıkları açıklamada da skandal ifadeler kullandılar.

Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz , “Orada da haykırdım: Cezaevindekilerin annesiyim, şehitlerin annesiyim. Deniz yalnızca benim kızım değildi. Partisinin çalışanıydı. Kızım şehitler kervanına katıldı. Çok şükür alnım açıktır” ifadelerini sarf etti.