Olimpos’un Sözcüsü

Başörtüsü yasak, Türk olmak günah

Sabır ver, sabır ver ey gadir Allah!

Bulaşık basının her gün, her sabah

İslâm'ı yerdiği çağda yaşadık.

Sözcü Gazetesinde Ayasofya’nın aslına uygun bir fetih camisi olarak yeniden açılmasını felaket olarak nitelendiren haberi görünce merhum Abdurrahim Karakoç Ağabeyin yukarıda ki “Çarpık Çağ” şiiri geldi aklıma… Bazılarının hala hazmedememesine rağmen üstadın bu şiiri yazdığı dönemlerde ki başörtüsü meselesi yok artık… Fakat o gün olduğu gibi bugünde İslam’a dair ne varsa hepsine saldırmayı marifet bilen bulaşık basın hala devam ediyor. Basın özgürlüğü, fikir hürriyeti gibi çağın şirin maskelerinin altına saklanarak milletimizin değerlerine sövenler acaba hangi karanlık mahfillerin sözcülüğünü yapmaktadır? Merhum Cemil Meriç’in “Olimpos Dağı’nın çocukları Hira Dağı’nın evlatlarını asla kabullenmeyecekler.” sözü herhalde tam buraya denk düşüyor. Evet, ne bizi kabullenecekler ne de bizim olan bir şeyi…

Burada Ayasofya bizim için nereye denk düşer, nasıl bir anlam ihtiva eder bir daha hatırlamak gerekir.

Ayasofya sadece bir mekân, bir cami değil, Ayasofya taşa nakşolmuş mana, Ayasofya hürriyet…

Ayasofya, küfre karşı galibiyetimizin remzi, fethin nişanesi, Fatih’in emaneti…

Ayasofya’yı açmak sadece bir ibadet mekânında ümmete hizmet değil, Ayasofya’yı açmak mana âleminde bütün Müslümanlara hürriyet!

Ayasofya 300 yıldır geri bırakılmışlığına az gelişmişlik damgası vurulan bir milletin ayaklarında ki prangaları söküp attığının en güzel misali…

Ayasofya’yı açmak Batı’ya karşı 300 yıldır yarı aydınlardan kinaye türemiş aşağılık kompleksinden kurtuluş… Ayasofya’yı açmak tüm dünyaya ben de buradayım; hem Türk’üm, hem de Müslümanım diye haykırış…

Elbette, 86 yıl sonra tekrar Ayasofya’da ki zincirlerin kırılma sesi Olimpos Dağı’nda yankılacaktı! Bu yankılanışın Türkiye’de ki aksinin Sözcü olması da aslında bizleri hiç şaşırtmadı.

Asıl felaket nedir size söyleyeyim mi?

Asıl felaket bu topraklar üzerinde hayat sürüp bu toprakların düşmanlarına sözcülük yapmaktır!

Asıl felaket Hira’ya sırtını dönüp Olimpos’a yaslanmaktır!

Asıl felaket sırf birilerine karşı söz söylemek için, memleketin bütün değerlerine sövmektir!