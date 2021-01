İnsani Duygu: Merhamet

Merhamet, esirgemek ve şefkat etmektir, acımak ve insaflı davranmaktır. Kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır merhamet, Allah’ın Rahman isminin yansımasıdır, merhamet duygusu insanların içinde taşıdığı önem verilen ve bunu hayatımızda gösterdiğimiz merhamettir. Yaşlıya, çocuğa, hayvanlara daha birçok canlıya merhamet etmek bizlerin insani görevlerimizdendir. Eğer içimizde merhamet duygusu kalmamış ise bu bizim için güzel sonuçlar vermeyebilir. Allah’ın bir insanı helak etmek istediğinde, ondan önce utanma duygusunu, sonrada güvenirliliğini peşinden de merhameti aldığını söylemekte, kalbinden merhameti alınan bir kimsenin ise Allah’ın merhametinden mahrum kalınacağı bildirilmektedir.

Peygamber Efendimizin merhametinin en güzel örneklerinden biriydi, o herkese merhametli davranır, hiçbir kimseyi incitmezdi. Müslüman olmayan müşriklere bile en güzel örneklerinden birisi ile muamele ederdi, onlara her zaman merhametle yaklaşırdı. Allah’ın rahmetinin ne kadar derin şefkatinin ne denli nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek için Allah Resulünün bir annenin yavrusuna karşı merhametli ile örneklendirmesi dikkat çekicidir. Nitekim bir görev sonrası Resulullaha bir grup esir getirdi, içlerinden bir kadın telaş içerişinde esirler arasında yavrusunu arıyordu, Sonunda bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı, durumu gören Hz Peygamber Efendimiz yanındakilerine, “Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” Diye sordu. Onlar da hayır cevabını verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Bilin ki Allah’ın kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır” buyurmuştur.

Müminler olarak bilmeliyiz ki bizler ne kadar çok merhametli olursak Cenabı Allah’ında bizlere çok daha fazla merhamet göstereceğini unutmayalım. Allah’ın bize verdiği her türlü davranışlarımızda merhamet örneği gösterelim. İnsanları her davranışlarını eleştirmeyelim. Hz Peygamber Efendimiz merhamet konusuna çok önem vermiştir, bu konuda Allah rahmetini yüz parçaya ayırdı doksan dokuz parçasını yanında tuttu bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sayesinde bütün mahlûklar birbirine merhametli davranırlar. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken basıp ta ona zarar verme korkusu ile ayağını bu rahmetin eseri ile kaldırır. Merhamet ve şefkat insanı asıl merhamet sahibi olan Allah’a yakınlaşma ve ona dost yapmaktadır. O halde gayesi Allah’a yakınlaşmak olanın yolu merhametli ve şefkatli olmaktan geçer. Dolayısı ile her mümin Cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiği bilinmelidir. Üzerimizde Allah korkusu ve Merhamet duygusu olabilmesi dileği ile, Selam ve Dua ile.