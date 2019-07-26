Ömür Törpüsü Uyap 2 

Muhterem okurlar, kamuda “şeffaf yönetim” veya daha bürokratik adıyla “hesap verebilirlik” diye bir mefhum vardır. Mevzuatta yeri olduğu için de mutlaka uyulması gereken bir ilkedir. Buna binaen soruyorum: UYAP için Adalet Bakanlığının şimdiye kadar ödediği toplam para nedir? Sonuç nedir? Saygıdeğer ilgililerden UYAP muvacehesinde yapılan tüm ihale ve sözleşmelerin teknik ve idari şartnameleri ile ihale sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmalarını ve bir de UYAP hususunda tüm kullanıcılar nezdinde kapsayıcı bir memnuniyet anketi yapmalarını istirham ediyorum. Ve bunu sadece ben değil, anayasal bir hak olan bütçe hakkına istinaden tüm millet istiyor.

Esasında yapılması gereken şuydu: UYAP veya başka bir yazılım programına asla tevessül edilmeyecekti. E-Türkiye diye devasa bir proje var. Çok mu iyi çalışıyor, hayır! Ama e-Türkiye’yi iyileştirip bu işte çok etkin kullanmak mümkün. İlgililer e-devlet kapısından TC kimlik numarası, şifre ve cep telefonu onayıyla giriş yaptıktan sonra hâkim/savcı iseler kendileri için açılmış hâkim/savcı butonuna, avukat iseler kendileri için açılmış avukat butonuna, arabulucu iseler kendileri için açılmış arabulucu butonuna, bilirkişi iseler kendileri için açılmış bilirkişi butonuna, uzlaştırmacı iseler kendileri için açılmış uzlaştırmacı butonuna, düz vatandaş iseler kendileri için açılmış vatandaş butonuna tıklayarak adlî işlemlerini tıkır tıkır yapabilmeliler. Bu esnada kesinlikle mobil imza veya elektronik imza gibi milletin ayağına dolaşan ve faydası tartışmalı olan ikinci uygulamalara lüzum duyulmamalı. Çünkü zaten TC kimlik numaranla, şifrenle, cep telefonuna gelen kısa mesaj onayıyla giriş yapmışsın, daha neyin doğrulamasını yapacaksın? IP numaran da loglara kaydediliyor! İşi daha karmaşık hâle getirmenin ne gereği var? İmzalanacak elektronik evrak için de yeşil bir “onayla” veya “imzala” butonu olur, üstüne fareyle gelip basarsın entere, olay biter! İşte bu! Bitti!

Neymiş e-imza ıslak imza hükmündeymiş. Ekranda onaya bastığında “bu onay ıslak imza hükmündedir, onaylıyor musunuz” diye kırmızı bir uyarı çıkar, basarsın entere, onayın yine ıslak imza hükmünde olur. Gördüğünüz gibi her şeyin çözümü var. Yeter ki birileri çözüme istekli olsun.

Şimdi bazıları da diyecek ki UYAP ödüllü bir yazılım, Avrupa’dan bile ödül aldı… Yok yaaa… Siz onu benim külahıma anlatın! Körler sağırlar işte böyle birbirini ağırlar. 15 Temmuz’da millet daha neyin ne olduğunu anlayamamışken UYAP’ı çekip çeviren FETÖ ekibi sıkıyönetim mahkemesi diye giriş yapmış, Cumhurbaşkanı bile UYAP’ı FETÖ münasebeti nedeniyle kürsülerden eleştirmiş, sistemden memnun olan bir tane bile Allah’ın kulu yok, siz de bana ödülden bahsedeceksiniz, öyle mi? Hadi oradan…