Ordu Millet El Ele Haydi Büyük Türkiye 

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi!

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi!

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın!

Galip et çünkü bu son ordusudur İslamın...

Demişti Yahya Kemal. İslamın son kalesi Çanakkale'de tüm dünyaya karşı destan yazan bu millet, dünya durdukça, insanlık için, ahı yerde kalan mazlumlar için yeni yeni destanlar yazmaya devam edecek.

Büyük medeniyetimizin parlayan yıldızı “Yeni Türkiye” zor ve dikenli bir yolda kararlı adımlarla yoluna devam ediyor.

15 Temmuzdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, demiştik. Evet, “Peygamber Ocağı” olarak gördüğümüz ordumuzu, kurum ve kuruluşlarımızı hainlerden temizleyince, geleceğe yürüyüşümüz daha kararlı ve emin adımlarla devam ediyor, edecek. Bölgesinde ve tüm dünyada önemli bir odak ve güç olma yolunda önemli mesafeler kat eden Türkiye, dosta güven düşmana korku salıyor.

İnsanlığın kanını emen tüm güç odaklarını çıldırtan Yeni Türkiye'nin yükselişi tüm dünya mazlumlarının duasıyla devam ederken, Ortadoğu da bataklığa saplanan ABD, “Denize düşen yılana sarılır" misali terör örgütlerine desteğini açıkça ve fütursuzca devam ettiriyor. Trump'ın iktidarına karşı çıkan küresel medyanın ve küresel güç odaklarının bir bildiği varmış gerçekten. ABD'nin sonunu getirecek süreci hızlandıracak bir performans bekliyoruz Trump'tan. Aslında ortada adı tam konmamış bir savaş var bölgede. Savaşın bir tarafında Türkiye, diğer tarafta ABD, İsrail, Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, kısmen Rusya ve İran.

Kendi içinde birlik ve beraberliğini gerçekleştirmiş bu milletin karşısında hiçbir güç duramamıştır. Tarih bunun en güzel örneklerine şahittir. Dünyanın öbür ucundaki mazlumun derdini kendi derdi bilen bu milleti, Sünnetullah’ın kıyamete kadar payidar edeceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik.

İnancın gölgesinde, dünyayı sarıp sarmalayan medeniyet köklerimizde var olan güzelliklerle, ordusuna Peygamber ocağı, askerine MEHMETÇİK diyen;

Namusunu, vatanını, imanını canından aziz bilen, bu değerler için seve seve canını feda ederek şehit olmayı aşk derecesinde arzulayan;

Söz konusu vatan olunca, gerisi teferruattır diyerek tüm farklılıkları bir kenara bırakıp, gözünü kırpmadan ölüme koşarak, iman dolu göğsünü siper eden;

Mutlak itaatin Allah dışında hiçbir güce tahsis edilemeyeceğine inanmış, aklını kiraya vermemiş, gerçek mü’min kimliğinden asla taviz vermeyen;

Halid b. Velid gibi düşmanına: “Benim ordum, sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü sever” diye bilen;

Tarık b. Ziyad gibi, geri dönmemek için gemileri yakabilen bir medeniyetin mirasçısı olan;

BU MİLLET, HİÇBİR GÜÇ KARŞISINDA DİZ ÇÖKMEYECEKTİR.

Yeter ki biz, içerde tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Birlik ve beraberliğimiz için hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklaşmayı başarabilelim. Millî şairimiz Akif'in dediği gibi:

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

Yürü Türkiye'm meydan senindir.

Akan masum kanını durdurmak için,

Zalimin zulmünü önlemek için,

Mazlumun ahını dindirmek için,

Yetimin hasretini bitirmek için,

Pınarları kuruyan gözleri güldürmek için,

BARIŞ PINARI HAREKATI tarihin seyrini değiştiren yeni bir destan olsun.

İktidarıyla, muhalefetiyle hakikate ram olmuş bir Türkiye yeniden insanlığın umudu olsun.

• Haydi Türkiye'm ...