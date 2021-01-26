Özbekistan-Türkiye ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, 2020'de 2 milyar dolar olan Özbekistan-Türkiye ticaret hacminin, iki ülkenin mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu yıl 3 milyar dolara ulaşacağını umduğunu ifade etti.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hızla gelişmekte olan Özbekistan-Türkiye ticari ilişkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl aksamasına karşın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2019'a göre yüzde 21 gerileyerek 2 milyar 101,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Keskin, Türkiye'nin, Özbekistan'ın önemli ticari ortakları arasındaki yerini koruduğunu söyledi.

Keskin, 2020'de Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatının yüzde 16,5 azalarak 1 milyar 16,3 milyon dolar, Türkiye'den ithalatının ise yüzde 18,2 gerileyerek 1 milyar 85,4 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Keskin, geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaretinde yüzde 5,8 payla 5'inci sırada yer alan Türkiye'nin, ülkenin ihracatında ise bir basamak yükselerek yüzde 6,7 payla Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü sıraya yerleştiğini, ithalatında da Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından yüzde 5,1 payla 5'inci sıradaki yerini koruduğunu söyledi.

Salgından dolayı 2020'de Özbekistan'ın diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile olan ticaretinin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Keskin, "2020'de 2 milyar dolar olan Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin, iki ülkenin mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu yıl 3 milyar dolara ulaşacağını umuyorum. Özbekistan'ın birinci ve ikinci olmazsak dahi, en büyük üçüncü ticari ortağı olmaya adayız." dedi.

Keskin, Özbekistan'ın Türkiye'ye iplik, bakır, gıda ve tekstil ürünleri ihraç ettiğini, Türkiye'den ise inşaat malzemeleri ve ekipmanları, makine ve teknoloji, tekstil ve gıda ürünleri ithal ettiğini bildirdi.

"Türk iş adamları, tekstil, mobilya, inşaat, tarım, bahçecilik ve seracılığa yatırım yapabilir"

Serdar Keskin, son yıllarda Özbekistan'da önemli reform ve değişimler başlatıldığını, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kararlar alındığını, bu değişimler sonucu ülkede iş yapma imkanlarının daha da kolaylaştırıldığını anlattı.

Özbekistan'a yatırım yapan Türk iş adamları sayısının giderek arttığını, önemli Türk şirketlerinin ülkedeki projelerle ilgilenmeye başladığını belirten Keskin, Türk iş adamlarının Özbekistan'da tekstil, mobilya, inşaat, tarım, bahçecilik ve seracılığın da aralarında bulunduğu birçok sektöre yatırım yapabileceğini söyledi.

"Özbekistan, Türk iş adamları için bakir bir ülke"

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Keskin, 35 milyon nüfusla bölgenin en önemli ekonomilerinden olan Özbekistan'ın, Türk iş adamları için cazip bir ülke olduğunu vurguladı.

Keskin, "Özbekistan, Türk iş adamları için bakir bir ülke. Türk iş adamlarının bir an önce bu ülkeyi keşfetmeleri, buradaki iş yapma imkanlarını yerinde incelemeleri lazım. İşte o zaman buranın nasıl bir pazar olduğunu görecekler ve zaman kaybettiklerine üzülecekler." diye konuştu.

Keskin, Özbekistan'ın dünyanın önemli altın rezervlerine sahip bir ülke olduğunu dikkate alarak bu yıl Taşkent'te Özbek-Türk Kuyumculuk İş Forumu'nu düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.