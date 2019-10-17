  • BIST 93.883
  • Altın 281,757
  • Dolar 5,8896
  • Euro 6,5474
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Özür dilemezlerse görüşmeler iptal edilmeli

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir'' dedi.
Özür dilemezlerse görüşmeler iptal edilmeli

8 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde de destek mesajları paylaşan Davutoğlu, desteğini sürdürdüğünü yineledi. Twitter hesabından harekat ile iligili paylaşım yapan Davutoğlu ''ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir'' açıklamasında bulundu. 

Operasyon kardeş halkların hukukuna zarar vermemeli

Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umduğunu söyleyen Davutoğlu ''operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir'' mesajı verdi.

Öte yandan Davutoğlu, Trump'ın basına sızdırılan saygısız mektubuna sert tepki gösterdi. 

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir" dedi. 

d-001.jpg

dd.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teröristler güvenli bölgeden çıktığında harekat sona erer16 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
  • MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye başladı14 Ekim 2019 Pazartesi 11:14
  • Hadi Özışık: Kürt kökenli Türk vatandaşıyım, HDP beni temsil etmiyor14 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
  • Bakan Akar, siyasi partileri ziyaret edecek14 Ekim 2019 Pazartesi 09:14
  • Çalışan annelere aylık 650 lira destek13 Ekim 2019 Pazar 11:38
  • MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal maaşını TSK'ya bağışladı11 Ekim 2019 Cuma 15:09
  • SP lideri Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
  • 'Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz'10 Ekim 2019 Perşembe 13:50
  • SP'den Hükümet'e İncirlik çağrısı: Derhal kapatılmalı08 Ekim 2019 Salı 11:28
  • Trump'ın Türkiye tehdidi sonrası CHP, MHP ve İyi Parti'den sert tepki08 Ekim 2019 Salı 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti