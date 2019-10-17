Özür dilemezlerse görüşmeler iptal edilmeli

8 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde de destek mesajları paylaşan Davutoğlu, desteğini sürdürdüğünü yineledi. Twitter hesabından harekat ile iligili paylaşım yapan Davutoğlu ''ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir'' açıklamasında bulundu.
Operasyon kardeş halkların hukukuna zarar vermemeli
Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umduğunu söyleyen Davutoğlu ''operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir'' mesajı verdi.
Öte yandan Davutoğlu, Trump'ın basına sızdırılan saygısız mektubuna sert tepki gösterdi.
Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir" dedi.
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