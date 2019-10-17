Özür dilemezlerse görüşmeler iptal edilmeli

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir'' dedi.