Pirince giderken evdeki bulgurdan olmak

Sevgili okurlar bu hafta size son günlerde herkesin diline pelesenk olmuş bir konudan bahsedeceğim. Evde, okulda, işte, otobüste, kafede, kahvede, berberde, çarşıda, pazarda… Nereye gitseniz herkes bunu konuşuyor. Sadece konuşmakla da kalmıyor, herkes kendisini konunun uzmanı olduğunu sanıyor. Hal böyle olunca da bu hikâyenin sonu pek mutlu bitmiyor.

Siz neden bahsettiğimi çoktan anladınız bile.

Bitcoin...

Bildiğiniz gibi son günlerde hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. Herkesin dilinde bir kripto para var. Birikimini yatıran mı dersin, kredi çekip yatırım yapan mı dersin ne ararsan var. Tabi finans uzmanı olmadığım için bu konuda bir eleştiri yapamayacağım. Benim eleştirim kripto paraların Türkiye’de neden bu kadar popüler olduğu ile ilgili. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları Nijerya, Vietnam, Filipinler, ve Türkiye. Avrupa ülkeleri kripto varlıklara pek rağbet göstermiyor. Türkiye Avrupa’da birinci sırada.

En çok kripto para kullanan ilk dört ülkenin ekonomik durumuna baktığınızda da tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsanların tek umudu kripto paralar olmuş durumda. Özellikle ülkemizde gencinden yaşlısına her kesim Bitcoin’e bulaşmış durumda. Çünkü insanlar kripto varlıkları kolay para kazanma yöntemi olarak görüyor. Kısa yoldan köşeyi dönmek için ilgi gösteriyor. Birçok kişinin tek umudu kripto varlıklar olmuş durumda. Herkes buradan kazanacağı milyonları hayal ederek, hayatını kurtarma peşine düşüyor. Birçok kişinin de bu hayali ne yazık ki suya düşüyor ve düşmeye de devam edecek. Çünkü finansal okuryazarlığımız olmadığı gibi kulaktan dolma bilgilerle bu tarz volatilitesi yüksek varlıklara bilgisiz bir şekilde yatırım yapmak, hayalleri suya düşürdüğü gibi bir daha hayal kuramamanıza bile neden olabiliyor.

2020 yılında Bitcoin’den en fazla kazanan ülkelere baktığımızda ise başı ABD, Çin, Japonya, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa çekiyor. Bu tablo da gösteriyor ki ilk beşte bu varlıkları en çok kullanan ülkelerden hiç birisi yok. Bu da ayrı bir vahim durumu ortaya koyuyor. Blockchain’in geleceğin teknolojisi olma konusunda hemfikiriz. Bu konuda treni kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Gösterilen ilginin de beni memnun ettiğini açıkça belirtmeliyim. Beni memnun etmeyen şey ise finansal okuryazarlık olmadan ilgi gösterilmesi. Eğer bu durum böyle devam ederse çok kişinin canı yanabilir. Yetkililer kripto varlıklardan vergi alma peşine düşeceklerine, halkı bu konuda eğitmeye başlasalar daha güzel olur. Aksi takdirde Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabiliriz. Gerçi evde de bulgur falan kalmadı ama neyse…