Polatoğlu’nun Ardından 

“Yaraları saklı iken derinde

Tebessüm eylerdi yerli yerinde

Yağmurlu rüzgarlı günün birinde

Derler Polatoğlu ölmüş gidiyor”

Şiirleriyle, türküleriyle büyüdüğüm Ozan Yusuf Polatoğlu vefat etti dediler. Toprağın üstünde kalan birkaç sevdiğim ozandan biriydi. Coşarak dinlediğimiz parçaların hissini hüzün saracak yine.

Ömrü gurbet ellerde geçti. Memleket hasretiyle yaşadı. Türkülerini Anadolu’ya yaktı. Çakma değil hakiki Milliyetçi ve maneviyatlı bir insandı.

“Bayrağı elinden bırakma

Duayı dilden bırakma

Aşkı gönülden bırakma” nasihatiyle büyüdük.

“Şahit olsun gökler yerler

Dolsun dillere tekbirler

İnananlar kardeştirler

El eleyiz, el ele gönül gönüleyiz” dedik bir olmayı öğrendik.

“Yürü yürü yürü kaldığın yerden” marşı ile yeri göğü inlettik.

“Tarih bizi affeylesin” ile göz yaşı döktük.

“Uzaklardan Uzaklara” daldık, tefekkür ettik.

“Yâr görünür” dedik Anadolu’ya bir kez daha aşık olduk.

Şimdi sazınla sözlerin hatıra bize. Bize yaşattığın hislerin güzelliğinin haddi hesabı yok. Mekanın cennet olsun. Kabrin nur âlâ nur olsun. Bizden çocuklarımıza emanet parçaların...

Cennette buluşabilmek duasıyla, ruhuna fatiha.

Bir yol düşün benim gönlüm

Ecel için çare mi var

Yıl üstüne yıl yaşasan

Tükenmeyen süre mi var

Bir sabaha bir akşama

Bir gamdan öteki gama

Şad olmak istersin amma

Elalemden sıra mı var

Can canandan bölünmüyor

Yollar uzak gelinmiyor

Dikensiz gül bulunmuyor

Değişmez bir töre mi var

Polatoğlu bükülüyor

Yaprak daldan dökülüyor

Başa gelen çekiliyor

Çekilmedik yara mı var