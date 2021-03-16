Papa Ziyaretinin Şifreleri!

Irak'tan bir Papa geçti. Papa Francesco'nun durup dururken Irak'ı ve Şii Lider Ayetullah Sistani'yi üstelik evinde ziyaret etmesi, dinler arası diyalog, medeniyetler buluşması, barış, yakınlaşma, dostluk, bölgeye istikrar getirme olarak Vatikan tarafından değerlendirilirken acı acı güldük! Gerçekten buna inanların olduğunu düşündüler mi?

Madem öyle aklımıza gelen soruları sıralayalım. Irak, haydut devlet ABD tarafından işgal edilip, yaklaşık bir milyon iki yüz bin kişi ölürken, hapishanelerde bulunanlar işkence ile yaşamlarını yitirirken, mezhep savaşları devam ederken, Papa neredeydi? Irak’ı ziyaret İşgalden 18 yıl sonra mı aklına geldi?

Peki, neden Suriye’de misket bombaları ile insanlar katledilirken, kimyasal silah kullanılarak insanlık suçu işlenilirken, yaralanan, ölen çocukları, sivilleri ziyaret etmedi, en ufak bir ses çıkarmadı? Değişik ülkelerde bulunan mülteci kamplarını ziyaret etti mi? Veya mültecileri ölüme sürükleyen Yunanlıları en azından kınadı mı? Bunları yapmak Papa’nın dini anlayışına ters miydi?

Sorularımıza devam edelim. Papa, Şii Lider Sistani'yi ziyaret ederek, “dünyadaki Şiilerin lideri sensin, kurulması düşünülen Büyük Kürdistan’ın öncü gücüsün” mü demek istedi? Değilse neden diğer dini liderleri ziyaret etmedi? Yoksa mezhep farklılıklarının olduğu bu bölgede, ayrılıkları körüklemek, İran’a mesaj vermek miydi niyeti?

Trump döneminde başlatılan, İsrail ile yakınlaşma anlaşması diye yutturulan, "İbrahim Anlaşması"nın ki biliyorsunuz bu anlaşma ile BAE, Sudan İsrail ile yakışlaşmıştı. Papa'nın Irak ziyareti bu yakınlaşmaları çoğaltmak mıydı?

Papa, Irak'tayken, PKK ile kuzu sarması olan Haşti Şabi liderinin Türkiye'yi tehdit etmesi bir tesadüfmü? Hatta işi o kadar ileriye götürdülerki, “ABD hava savunma sistemi versin Türkiye ile savaşalım” deme cüretini gösterdiler. Yani başta Irak olmak üzere, Orta Doğuda birçok örgüt Türkiye'ye karşı savaşmak için sinsice yatmış beklemekteyken, Papa'nın ziyareti ile uyuyan hücreleri uyandırılıp, vekâlet savaşı vermelerine hazırlamak mıydı?

Condeleezza Rice mutlaka hatırlayacaksınız. 2005-2009 ABD Dışişleri Bakanı. Ne demişti yazmış olduğu 2003 tarihli makalesinde, "Türkiye dahil 22 devletin sınırları değişecek" Biden’ın siyasi elçisi Papa bunun için mi düğmeye bastı? Nereden mi anlıyoruz? Papa'nın barış adına! terör örgütü liderleri ile görüşmesi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Papa için bastırdıkları hatıra pullarda Türkiye'nin bazı illerini içine alan haritanın olması. IBKY bu cesareti sizce nereden ve kimden aldı da bu hadsizliği yaptı? Ayrıca bu haritanın 1916 yılında Wilson’un, Büyük Kürdistan haritası ile aynı olması anlamlı değil mi?

ABD tarafından kurulan Deaş'ın tekrar canlandırılıp, sonra da Deaşla mücadele etmek için silahlandırılan PKK/PYD/YPG nin artık aleni bir şekilde aktif rol oynaması gerektiği mi anlatıldı?

Papa, Büyük Orta Doğu Projesini hayata mı geçiriyor? Papa, Orta Doğu'daki irili ufaklı bölgesel yönetimlere devlet sözümü verdi ki birden bire malum örgütlerin sesleri çıkmaya başladı?

Joe Biden, Kennedy'den sonra ikinci Katolik başkan. Papa ise Katolik dünyasının lideri . Bu ziyaretin Biden zamanında olması zamanlama açısından sizce tesadüf mü? Yoksa ABD'nin Orta Doğu'daki planlarını gerçekleştirmek için

Papa'yı devreye mi soktu? Biden, Papa’nın ziyaretine, “Demokratik müdahale” derken neyi kastetti?

Peki, bu ziyaretin dinsel boyutu yok mu? Bu topraklarda Hıristiyan nüfus yüzde birlerde olduğuna göre, belki de yapılan sinsi çalışmalar sonucunda İslam’dan ne kadar uzaklaştırdıklarını anlamak için ziyaret etmiş olamaz mı? Hatırlayacaksınız bir yazımda, İsrail de bulunan Telaviv İslam Üniversitesinden bahsetmiş ve bu üniversitenin görevi kendilerine hizmet edecek sözde İslam alimleri yetiştirmek olduğunu yazmıştım. Bu Üniversiteden Orta Doğu'ya yeteri kadar ajan göndermiş olacaklar ki, Irak İslam’ı, Suud İslam’ı, İran İslam’ı gibi devletlere göre İslam düşüncesi türemiştir. Bu çalışmalar netice vermiş ki Papa yeni Hıristiyanları! kutsamış!

Yoksa Papa, Öcalan’ın 1999 yılında Papa II. Jean Paul’a yazdığı mektupta, “Ben Kürdistan topraklarında, Türklerin vahşetinden Hıristiyanları da koruyorum bana yardım edin” yalvarmasından sonra Hıristiyan Dünyası PKK ya tam destek verdi. Şimdi 2021 yılında Papa bu desteği yenilemeye mi geldi?

Veya Papa malum ziyareti ile yeni bir “Haçlı Seferi”nin başlamasının haberini mi veriyor? Tarihte ve bugün haçlı seferleri Vatikan’ın öncülüğünde yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz.

Vatikan’ın sürekli olarak söylediği, ”Bizim gerçek dostlarımız Kürt aktivistlerdir”. Papa'nın ziyareti bu dostluğu, pekiştirmek mi?

Veya hepsi mi? Ne dersiniz?

Gerçek olan bir şey var, bizim her zamankinden daha uyanık ve kenetlenmiş olmamız gerektiği…

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Bakanı