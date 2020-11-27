Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 43 özel harekat polisi ile bir sivili şehit eden, ardından TBMM'yi bombalayan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, 45 kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve 1170 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezasız kalmadı.

Bu sanıklardan biri, Polis Özel Harekat Başkanlığına düzenlediği bombalı saldırı sonucu 43 özel harekat polisi ile bir sivili şehit eden ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu idi. Uzunoğlu, ardından Meclis'e de bombalı saldırı düzenledi.

AA muhabirinin, dava dosyası ve esasa ilişkin mütalaadan derlediği bilgilere göre, Polis Havacılık Daire Başkanlığının bombalanmasından yaklaşık 40 dakika sonra darbeciler, bu sefer de Polis Özel Harekat Başkanlığını hedef aldı.

Darbe girişimine müdahale için nizamiyede toplanan Özel Harekat polisleri, silahlarını alıp görev yerlerine dağılacakları sırada darbeci pilot yüzbaşılar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk'ün bombalı saldırısına maruz kaldı.

Uzunoğlu, 15 Temmuz akşamı Aslan-3 ve Aslan-5 koduyla 2 farklı uçakla uçtu. Uzunoğlu, Özel Harekat Başkanlığını bombaladıktan sonra Meclis'i bombalamak için havalanan darbeci pilot Hasan Hüsnü Balıkçı'nın kullandığı uçağın ikinci pilotuydu.

Diğer darbeci pilotlar gibi Uzunoğlu da ihanet girişiminden önce yapılan toplantılara katıldı, yapacağı göreve ilişkin bilgilendirildi.

Darbecilerin uçuş planları ile görev dağılımını gösteren el yazısı notlarına göre Uzunoğlu'na Özel Harekatı bombalama görevi verilmişti.

Dörtlü kol içinde ilk önce Aslan-3 çağrı koduyla havalanan F-16'nın birinci pilotu Uğur Uzunoğlu, ikinci pilotu ise Hasan Hüsnü Balıkçı'ydı. Uzunoğlu, 23.55'te Akıncı Üssü 143. Filo'daki telsizin başında olan darbeci eski Yüzbaşı Ahmet Tosun'a Özel Harekat Başkanlığı Nizamiyesi'nde hareketlenme olduğunu, büyük bir atış yapacağını iletti. Tosun da "Mutabık hocam, serbest." diyerek katliamı onayladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci Uzunoğlu onlarca Özel Harekat polisinin beklediği nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bombayı attı. Menfur saldırıda biri imam diğerleri polis 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.

Telsiz görüşmeleri

Bombalama anına ilişkin darbeci pilotların telsiz görüşmeleri şöyleydi:

"Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

Uğur Uzunoğlu: Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?

Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.

Mustafa Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı."

"Bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım"

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM'nin bombalanmasında da yer alan Uzunoğlu, savcılık ifadesinde şu itirafta bulundu:

"Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan-1 kodlu lider uçaktaki Azimetli Binbaşı da 'Hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak.' dedi. O bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Ayrıca bir önceki uçuşumda aynı şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu noktayı bombalama talimatı filodan gelince Polis Özel Harekat binası olduğunu bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım."

İtiraflarını inkar etti

Darbeci pilot Uzunoğlu, kendi itirafına, telsiz kayıtları ve diğer sanık beyanlarına rağmen mahkeme huzurunda Özel Harekat'a bomba atmadığını, Meclis'e düzenlenen saldırıda da yer almadığını iddia etti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında havalandığını ancak 15 dakika sonra filoya döndüğünü öne süren Uzunoğlu, gecenin kalan kısmında ise "uyuduğu" yalanını söyledi.

Uzunoğlu, mahkemedeki çapraz sorgusu sırasında avukatının yönlendirmesiyle müşteki avukatlarının sorularını cevapsız bıraktı.

Diğer pilotlar gibi telsiz görüşmelerini kabul etmeyen Uzunoğlu, sesin kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu, telsiz kayıtlarının orijinal olduğunu, herhangi bir şekilde manipülasyona uğramadığını belgeledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Uğur Uzunoğlu, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına "müebbet hapis", 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 kişinin ise bütün suçlamalardan beraati kararlaştırıldı.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.