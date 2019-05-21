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Polisleri darp etmişti! Oyuncu Özgün Aydın'a istenilen ceza belli oldu

Bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Polisleri darp etmişti! Oyuncu Özgün Aydın'a istenilen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor. 

YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ
Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.

ÜÇ POLİS MEMURU MÜŞTEKİ
Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edildi. Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.

19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 

İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI
Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. 

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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