Popüler Listeye Bakınca Utanmak 

Dünya genelinde kullanılan sosyal medya uygulamalarında Türkiye’den de milyonlarca kişinin üyeliği var.

Yaşlısı, genci hemen herkesin birden fazla üyeliğe sahip olduğu bile görülüyor. Kullanıcı sayısı ne kadar artarsa artsın, kullanım durumu da aynı şekilde etki ediyor.

Hatta sosyal medya öyle bir durum aldı ki; sosyal platformlar olmadan adalet sağlanmıyor, gerçekler gün yüzüne çıkmıyor gibi bir görüntü bile mevcut.

Ancak sosyal medya uygulamaları içerisinde öyle bir durum var ki her gördüğümde utanıyorum.

Bahsettiğim uygulama Twitter. Trend Topic bir diğer adıyla TT olmak diye bir durum söz konusu.

Ancak bu gerekli durumlar haricinde “para harcayacak yer arayan” kesim için oyun alanı halini almış durumda.

Türkiye’nin ve Amerika’nın günlük TT listelerini kıyas ettiğimde gördüğüm manzaraya utansam mı, üzülsem mi bilemedim.

Öyle ki; Amerika’da SpaceX’in uzaya tek seferde 143 uyduyu fırlattığı tartışma konusu olurken, Türkiye’de Tiktok ünlülerinin birbirleri arasında olan sözlü tartışması gündem oldu.

Konular, eş zamanlı olarak TT listelerine yerini aldı.

Ben şahsen Amerika’da yaşayan birisi olsam, SpaceX uydusunu bir kenara bırakır, oturur Türkiye TT listesini izlerim.

Bizim TT listemizin; canı sıkılan insanlara bilet satıp, sirk gösterisi adı altında gösteri yapabileceğini düşünür oldum.

Hiç değilse yapılan ilginç TT çalışmaları bir nebze de olsa insanın morallerini yerine getirebilir modundayım.

Resmen insanlarla dalga geçiyorlar. Hatta bazen; bu neden TT oldu diye sorulan twitlere denk geliyorum.

Bu da demek oluyor ki; Twitter kanadında parayı veren düdüğü çalıyor.

Ancak bu dış izlenim de ciddi bir ciddiyetsizlik oluşmasına neden oluyor.