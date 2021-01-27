Avrupalılar Neden Türkleri Sevmez?

Hitler’den kaçan ve 1933 yılında Atatürk tarafından Türkiye’ye çağırılan Ord. Prof. Fritz Neumark, yaklaşık 20 yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde hocalık yapan, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarınızda önemli katkısı olan bilim adamıdır. 1952’de Almanya’ya döndükten sonra Frankfurt Üniversitesi’nde rektörlük yapmıştır.

Alman Profesör Neumark ile bir kısım talebesi Boğaziçi’nde geziye çıkarlar. Öğrencilerinden biri Ord. Prof. Neumark'a, “Avrupa bizi neden sevmez?” diye sorar.

Ord. Prof. Neumark, bizim Türkler olarak ders çıkarmamız gereken şu cevabı verir:

“Çok samimi olarak itiraf edeyim ki Avrupalı, Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince:

1- Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama ola ki laik olmak şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

2- Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir.

3- Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.

4- En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

5- Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordusuna mezar ettiler.

6- Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. Önce giyiminizden hayat tarzınıza kadar ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar, sonra da sizi kendi içerinizde bölmeye başladılar.

7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydiler, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi, kaldı ki Vehhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı'nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet’i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi.

8- İfade ettiğim sebeplerden dolayı kilise size kin kusmaktadır.

9- Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi (o tarihteki sayı) 19 üniversite var. Osmanlı zamanında ise her yerde medrese vardı. Tarihinize bakın her medresede ilim tedrisatı vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuz belki de; ama Avrupa bunu biliyor.

10- Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refahı ve medeniyeti yıkılır. Ama bu şartlarda zor.

11- Yine sizler, Avrupa'nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız.”

(Kaynak: Raşid Erer, Türklere Karşı Haçlı Seferleri, Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı: 1947, İkinci Baskı: Mayıs 1993.)