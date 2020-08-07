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Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.
Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla "Profil Temelli Danışmanlık" modelini başlattıklarını hatırlatarak, bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Selçuk, bireysel eylem planlarının hazırlanarak kişilerin işgücü piyasasındaki durumlarının düzenli olarak takip edildiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, "Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

Üniversitelere yakın takip
Bakan Selçuk, üniversiteleri de yakından takip ettiklerine dikkati çekerek öğrencilere etkin bir şekilde iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulması için İŞKUR Kampüs modelini yapılandırdıklarının ve 105 noktada hizmet verdiklerinin altını çizdi.

İŞKUR bünyesindeki iş kulüpleri ile kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği verdiklerini bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 15-24 yaş aralığındaki 35 bin 628 genç ile iş kulüpleri eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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