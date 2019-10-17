PTT'ye teşekkür ederim

10 Ekim 2019 tarihinde İlksayfa Gazetesi'nde kaleme aldığım köşe yazım PTT'de Para Yok Açıklaması hakkında PTT Tanıtım Ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından telefon aldım. 7 Ekim 2019 tarihinde Sincan Plevne PTT şubesinde yaşanan "para yok ve ödeme yapılmaması" hakkında sorunun giderildiğini söylediler.

Öncelikle bu sorunu kaleme almamda bana yardımcı olan Gazete İlksayfa yönetimine teşekkür ederim. Ayrıca vatandaşların sorunlarını kaleme aldığım için ve bu konuda yol gösterici olduğum için başarılarımızın daim olmasını dileyen PTT Tanıtım Ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığına saygılar sunarım.

Ben yaklaşık üç yıldır önceki adı "Habervaktim Gazetesi" yeni adıyla " İlksayfa Gazetesi" bünyesinde köşe yazarlığı yapmaktayım. Övünmeyi hiç sevmem ancak pek çok yaşıtımın yapamayacağı işler başardım.

Ancak bugün tekrar baktığımda bir zamanlar "senin yazdıklarını kim okuyacak" diyenlere inat yoluma devam etmekteyim.

7 Ekim 2019 tarihinde PTT'de yaşanan sorunu kaleme aldığım için PTT Tanıtım Ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bu konuda gazete ve yazar olarak başarı dilekleri almış durumdayız.

Hep doğru yolu seçtim. Doğruyu yazmayı, dürüst olmayı benimsedim. Bu sayede geldiğim noktada vatandaşın sorunlarını kaleme alarak sesimi duyurabildiğim için gerçekten çok mutluyum.

Köşe yazım hakkında PTT Ajansı Hezarfen'den Emre Bey'in mail üzerinden benimle iletişime başlayan süreç ve daha sonra PTT Tanıtım Ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığından Gamze hanım ile telefonda güzel bir görüşme yapmış olmam gazetemizin büyüklüğünü göstermektedir. Sesimizin bir yerlerde duyuluyor olması İlksayfa Gazetesi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu konuda tekrar, tekrar gazetemizin yönetimine teşekkürlerimi borç bilirim. Vatandaşların sorunlarını dile getirmek ve bunlara çözüm bulunması kapsamında üzerime düşen görevi ömrüm yettiği sürece devam ettireceğimi belirtmek isterim.

Gazete olarak başarılarımızın daim olmasını diler PTT Tanıtım Ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığından Gamze hanıma saygılarımı sunarım.

