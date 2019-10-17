İzmir Barosu Yönetim Kuruluna Ve Pkk’ya Sesleniyoruz

Barış Pınarı Harekâtını müteakip, kamuoyunun mâlumu olduğu üzere aralarında İzmir Barosunun da bulunduğu 10 baro tarafından “savaşı durdurun” diyen bir başka deyişle Türkiye’nin terörle haklı mücadelesini ima ile protesto eden bildiriler yayınlandı.

Bunlar arasında özellikle İzmir Barosu’nun beklenmedik çıkışı toplumda şok etkisi meydana getirmiştir. Çünkü İzmir Barosunun avukatlarının hayatta kalması için PKK ile çatışmaya girip canını veren Şehit Fethi Sekin’in kemikleri sızlamıştır. Çünkü 9 Eylül 1922’nin tertemiz kuva-i milliye ruhunun halen günümüzde gezindiği İzmir’e yakışmamıştır. Çünkü vatansever İzmirliler böylesine devlet karşıtı muhalif bir söylemle anılmaktan rahatsız olmuştur.

Türkiye ile terör örgütleri arasındaki mücadele; İslam’ın kafirlerle, hilalin haçla mücadelesidir. ‘’PKK, Kürt değil ERMENİ terör örgütüdür, Hristiyancı bir örgüttür. Zaten bu yüzden Evanjelistler tarafından desteklenmektedir. Ancak PKK ve benzeri örgütler, bu gerçeği kamufle etmek için mümkün mertebe Müslüman Kürtleri Kürt vurgusuyla ateist Türkleri de İslam karşıtlığı vurgusuyla kendi saflarına çekmeye çalışmaktadır’’. Şu ana kadar Kürtler’in genel olarak bu duruma düşmediklerini gözlemliyor ve mutlu oluyorum.

İşte bu sebeplerle İzmir Barosunun söz konusu bildiride imzası veya sorumluluğu olan Yönetim Kurulu üyelerini yüce Türk Milleti adına nefretle protesto ediyor, kınıyorum.

Asker doğup asker ölen, savaşı en ulvi sanat bilen yüce Türk Milleti’nin öz evlatları olarak İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Baro Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve PKK’lı teröristlere sesleniyorum...

Amerikan beslemesi olan ve Müslüman olmayan PKK’lıları vuruyoruz, Sanki Mehmetçik Savaş suçu mu işliyor ki; Çok mu gücünüze gitti? …

PKK’ya Kürt değil Ermeni terör örgütü diyerek gerçeği haykırıyoruz, bunu da kanıtlıyoruz, masonların Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirme planlarını paçavra gibi buruşturup attık, ayaklarımızın altında eziyoruz. Çok mu gücünüze gitti?

Bu ülkeyi masonlar yönetmiyor, Demirel öleli çok oldu, CHP de yönetmiyor, o devirler geride kaldı diyoruz. Gerçekleri hatırlatmak çok mu gücünüze gitti?

Eeeey bildiride ismi olan İzmir Barosu Yönetim kurulu üyeleri ve PKK’lılar, FETÖ’cü yezitler, IŞİD’çi cehennem köpekleri… Suriye’nin kuzeyinde sizin çok önemsediğiniz ama nedense sadece Türkiye harekete geçince aklınıza gelen BARIŞ için teröristleri yakalıyoruz, Çok mu gücünüze gitti?

Suriye’nin kuzeyine girdik ama daha da derinlere iniyoruz. Çok mu gücünüze gitti?

Eeeey Terörist PKK’lılar, medeniyet fakiri Fransızlar, soykırımcı Amerikalılar, katil İngilizler ve bilimum BARIŞ çığırtkanları… Arz-ı Mevud denen çöplüğün neresinde bir haçlı bayrağı dalgalanıyorsa hedef alıyoruz, ateş ediyoruz, Sonra da gidip şanlı Türk Bayrağını dikiyoruz. Çok mu gücünüze gitti? Vah size vah…

Var ya… Barış Pınarı Harekatına “savaş” diyerek gerçekten yaş tahtaya bastınız. Yahu benim kaybedecek hukuken bir şeyim yok, benim gibi vatan aşığı hukukçu da çok! Neyinize güvenip de karşınıza acayip acayip rakipler alıyorsunuz? Hakikaten aklınıza şaşırıyorum! Amma velakin yukarıda saydığım çeşitli gruplar arasında en çok da İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerine şaşırıyorum. Siz hukuk mektebi okumadınız mı? Hukuk mektebinde Devletler Umumî Hukuku dersi almadınız mı? Devletler Umumî Hukuku dersinde hocalarınız size “savaş”ın ne demek olduğunu anlatmadı mı? Yoksa bu terörle mücadeleyi savaş addeden çıkışı yapmanız için PKK’lılar kafanıza silah mı dayadı? Tehdit ve şantajla o satırları yazdıysanız itiraf edin de bilelim. Bilelim de Devlet şefkatli kollarını sizlere de açsın yoksa devletin hafızasında olan kara kaplı defterine geçmeyin.

Eeey İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, sizin cesaretinize hakikaten şaşırıyorum. Milletin cinini beynine sıçratan o “savaşa hayır” mealli mesajınızdan ötürü sizler Türk Milleti Adına Karar Veren Mahkemelerde hesap vermekten korkmuyor musunuz?

Şunları herkes kafasına iyi sokun:

PKK, terör örgütüdür. Terör ile ancak mücadele olur ! Savaş olmaz.

Türk Ordusu Suriye’nin kuzeyine mazlum yöre halkının daveti üzerine ve O halkın vatansever insanlarıyla birlikte girmiştir.

Suriye’nin kuzeyi Arap, Kürt ve Türkmen yurdudur. Onların kardeşliğini bozan Amerika, İsrail gibi şeytani odaklar ve onların soytarılığını yapan PKK, IŞİD, FETÖ, Moon Tarikatı, Opus Dei, El-Kaide gibi terör örgütleridir. Terör örgütüyle savaş olmaz, terör örgütüyle mücadele olur. Teröristle savaş olmaz.

Canını İzmir Barosu avukatları içinde feda eden Fethi Sekin’in ruhunun acı çekmesine müsaade etmeyeceğiz.

Biraz önce de belirttiğim gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Söz konusu vatansa benim ve benim gibilerin emanet bir candan başka kaybedeceği hiçbir şeyi yoktur. Şu anda olduğu gibi, her Türk vatandaşının acaba bana da ihtiyaç olur mu dediği gündür Bugün, ben Suriyede ki cephede değilim ama Ben buradayım. Kimse meydanlar boş demesin!

Ey İzmir Barosu Yönetim Kurulu, sizlerle Türk Milleti Adına Karar Veren Yüce Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde hesaplaşacağız! Görelim bakalım Türk mü yaman, Gavur mu yaman! Sizin gibilere inat Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber! Sesleri dağlarımızda Hakîm olmaya kıyamete kadar devam edecektir.