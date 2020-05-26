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Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bu gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde, Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalardan Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk ve Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Şanlıurfa
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.

Malatya
Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk Caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

Gaziantep
Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin turistlik mekanlarından, normal günlerde yoğunluk yaşanan Gaziantep Kalesi ve Üniversite Meydanı, Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Disburg ve Rasaf Yolu gibi bulvarların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, kırsal mahallelere gidiş-gelişe iznin verilmediği kentte, köy yollarında da jandarma ekiplerince kontrol noktaları görevlerine devam ediyor.

Kilis
Kilis'te de cadde ve sokaklar da sessizlik hakim.

Kentte, neredeyse her nokta bomboş kalırken şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Adıyaman
Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Bazı görevliler de minibüs ile sokakları gezerek ekmek dağıtımı yaptı.

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