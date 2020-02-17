Rejime çifte darbe: Yüzlerce asker öldü

İdlib’de sivillere saldıran Şam rejimi, TSK’nın yanı sıra son dönemde muhaliflerden de darbe üstüne darbe alıyor. Yüzlerce rejim askeri ölürken 3 helikopteri vuruldu, 25 tank, 14 araç, 8 uçaksavar ve 5 rampa imha edildi.

Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki haftada İdlib’de yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi. Rusya-İran destekli Esed rejimi ile muhalifler arasında İdlib ve Halep’te bir ayı aşkın süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı. Muhalifler, son bir haftada Esed rejimine ait biri İdlib’in güneyinde, diğeri de Halep’in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü. 1 helikopteri de hasar vererek kullanım dışı bıraktı. Diğer yandan, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 14 araç, 25 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 5 çok namlulu roketatar (ÇNRA) rampası, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 2 adet iş makinası imha edildi, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Aynı süre zarfında muhaliflerin 5 tank, 3 ZPT, bir hafif zırhlı uçaksavar Şilka, bir iş makinası ve 106 milimetrelik top ele geçirdiği kaydedildi. Bu arada son 2 gündür Rusya hava desteğini alan rejim güçleri, Halep’in batı kırsalında Kefer Naha, Mansura, Acil ve Uveycil köyleriyle Raşidin Şemaliyye ve Buhus İlmiyye bölgelerini ele geçirdi.

2018 Eylül ayında Rusya ile Ankara arasındaki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib’e saldırılarında 1800’den fazla sivil can verdi. Ocak 2019’dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. Sınırın sıfır noktasındaki Atme kasabasında çadır kentlerin nüfusunun 500 bini bulduğu belirtiliyor. Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay’ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor.