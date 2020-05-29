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Restoran ve kafelerde açılış hazırlığı

Muğlanın Marmaris ilçesinde, restoran ve kafe işletmecileri, koronavirüs ile mücadele kapsamındaki yeni düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden açılış için hazırlık yapmaya başladı.
Restoran ve kafelerde açılış hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde, 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe ve çay bahçelerinin açılacağını duyurmasının ardından Marmaris'teki işletmeciler, hazırlığa başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki kararların kendilerine henüz tebliğ edilmediğini belirten işletmeciler, sosyal mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzenlemesi yaptı. Tek kullanımlık baharatlıklar sipariş edilerek, yine tek kullanımlık masa örtüleri alındı. Restoran girişine ve içine dezenfektan konuldu. Sahil yolundaki restoranlarda, yol ile müşterilerin oturduğu alanları ayırmak için beton blok ve cam pencere yaptırılmaya başlandı. Yat limanı ve Ketenci kavşağı sahilinde bulunan, daha çok Türk müşterilere hizmet verilen restoranlarda düzenlemeler devam ediyor.

'140 SANDALYEMİ 60'A İNDİRDİM'

Yat limanında 35 yıldır hizmet veren restoran işletmecisi Mehmet Yılmaz, "1 Haziran'da açılacağımızı duyunca hazırlıklara başladım. Şu ana kadar aybaşında açılacak olan bizim gibi işletmelere bir genelge tebliği edilmedi. Televizyonda izlediğim kadarıyla düzenleme yapıyorum. 140 sandalyemi azaltarak 60'a indirdim. Masalar, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Tek kullanımlık baharatlıklar, masa örtüleri sipariş edildi. Dükkânımın giriş ve belli noktalarında dezenfektanlarımı yerleştirdim. Hafta başından itibaren işletmemi açıp gelecek olan düzenlemeye göre ayarlamalarımı yapacağım” diye konuştu. 

'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi sahilinde 25 yıldır restoran işleten Mehmet Turan Koçak da "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler genelgesi bizlere tebliğ edilmedi. Ay başında işletmelerin açılacağını öğrendikten sonra hazırlıklara başladık. Masa, sandalyelerimizi sosyal mesafe kuralına göre ayarlayacağız. Ayrıca çalıştırdığımız dükkân önümüzdeki plajı da düzenleyeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Haberlerden duyduklarımızla önceliklerimizi belirledik ve düzeni almaya çalışıyoruz. Personelimi topladıktan sonra tüm kuralları yerine getirerek sertifika alacağız. Umarım turizm sezonu hayırlı olur" dedi.

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