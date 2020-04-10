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Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harektı ile terör unsurlarından temzilenen Suriye'nin Resulayn kentinde yaşayan kadınlar koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.
Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye’nin Rasulayn'da kentinde koronavirüs salgınına karşı maske üretimi başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla ilçeye atölye kuruldu. Rasulayn Mahalli Meclisi'nin de desteğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından hijyen tedbirlerini alarak cerrahi maske üretimine başladı. Maske üretimini yerinde inceleyen Rasulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, bölgede hayatın normalleştirilmesi adına Vali Erin'in de talimatlarıyla hızlı bir çalışmayla maske üretimine başladıklarını kaydetti.

Rasulayn'da covid-19'la enfekte olmuş vaka bulunmadığını belirten Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, kurdukları atölyede, bölgede görev yapan Mehmetçik, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere 12 kursiyerin günde 1000 maske üreteceğini bildirdi.

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