Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harektı ile terör unsurlarından temzilenen Suriye'nin Resulayn kentinde yaşayan kadınlar koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.