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'Ringlerin Cengaver'i'nin hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu

Adana'da izlediği filmlerle küçük yaşlarda merak sardığı dövüş sporunda çok sayıda derece elde eden ve kick boksta dünya şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki Cengaver Taylan Kemik, muaythaide de dünya şampiyonu olmak için ter döküyor.
'Ringlerin Cengaver'i'nin hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu

Kick boks ve muaythaide 8 Türkiye, 5 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2 dünya ikinciliği bulunan Cengaver Taylan Kemik,  başarılarıyla dikkati çekiyor.

Cengaver, AA muhabirine, 12 yaşında dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Çocukluğunda kız arkadaşlarından dayak yediğini ve içine kapanık biri olduğunu ifade eden Cengaver, babasının izlettiği "Rocky" filmiyle hayatının değiştiğini kaydetti.

Cengaver, izlediği filmlerin etkisiyle dövüş sporlarına merak sardığını ve bugüne kadar birçok derece ve başarı elde ettiğini aktardı.

Kick boks kariyerinde hiç yenilgi görmediğini dile getiren Cengaver, "Rakipler, hep maçı kazanmak için hırs yapar, karşısındakini dövmek için çalışır. Benim savaşım kendimle, kendime yenik düşmek istemiyorum ve bunun için de çok korkuyorum. Benim savaşım kendimle olduğu için her maçı da bu şekilde kazanıyorum. Kick boks kariyerimde hiç yenilgi görmedim, muaythaide ise yenilgim çok az." diye konuştu.

İrlanda'nın Dublin kentinde 2016'da yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Cengaver, Tayland'da gerçekleştirilen 2017 Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda da gümüş madalya aldığını söyledi.

"Muaythaide Türkiye'yi zirve ülkeler arasına sokmak istiyorum"
Cengaver, şimdi hedefinde muaythaide dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Muaythaide Türkiye'yi zirve ülkeler arasına sokmak istiyorum. Benim gibi milli sporcular, 1 yıl boyunca bunu hayal ederek çalışıyor. Ringe çıkıp 3-5 dakika dövüşüyoruz ama bunun perde arkası çok acıklı diyebilirim. Büyük bir mücadele var ortada. O platforma girdiğiniz zaman artık diyorsunuz ki, 'benim bayrağım yukarıda olsun', bunun için savaşıyorsunuz ve gücünüz 2 katına çıkıyor. İstiklal Marşı'nı okuttuğumda tüylerim diken diken oluyor. Bu çok tarifsiz bir his. İlk hedefim muaythaide dünya şampiyonluğunu elde etmek. Daha sonra Uluslararası Glory Kick Boks organizasyonunda en iyi kimse onu indirmek."

Cengaver Taylan Kemik'in hem babası hem antrenörü olan Metin Kemik de oğlu gibi birçok şampiyon yetiştirdiklerini dile getirdi.

Oğlunun kick boks ve muaythaide önemli başarılar elde ettiğini aktaran Kemik, "Cengaver çok mütevazı ve centilmen bir sporcu, onu dünyanın en büyük arenalarında göreceğimizi biliyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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