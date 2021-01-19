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RTÜK'ten, Kılıçdaroğlu'nun avukatının sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Üst Kurul'u terörle özdeşleştiren sözler" kullandığı gerekçesiyle yayıncı kuruluş hakkında inceleme başlattı.
RTÜK'ten, Kılıçdaroğlu'nun avukatının sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Üst Kurulu terörle özdeşleştirdiği" sözlerinin kabul edilemeyeceği belirtildi. 

Çelik'in katıldığı yayında terör ve terör eylemi tanımı yaparken devletin yaptırımları hakkında kullandığı ifadelerin, "avukatlık mesleği ifa eden bir kişi için akıl tutulması" niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "Şahsın küstah söylemlerini esefle kınıyoruz. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları 'terörize' unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, milli ve manevi değerler başta olmak üzere çocuk ve gençleri zararlı yayın içeriklerinden koruyan aile, kadın ve engelliler konusunda son derece hassas olan Üst Kurulun yürüttüğü kamu görevini, insanlık düşmanı teröristlerin vahşi ve kanlı eylemleriyle aynı kefeye koymanın, bırakın bir avukata kendisine insan diyen hiç kimseye yakışmayacağı vurgulandı.

Yapılan suçlamanın, bazı çevrelerin bilinçli ve sistematik bir şekilde RTÜK'ü yıpratma ve itibarsızlaştırma çabalarının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üstelik ülkemize yönelik bölücü faaliyet gösteren neredeyse tüm terör örgütleriyle işbirliği yapmak ve eylemlerine destek olmaktan hakkında 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen bir kişinin Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzun faaliyetlerine terör eylemi benzetmesi yapması manidardır. Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir. Yayın hizmetleri ilkelerinin açıkça yer aldığı 6112 sayılı yasayı ihlal eden Halk TV logolu medya hizmet sağlayıcı hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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