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Rusya, Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti

Rusya, Suriye'de Esed rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para kaşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saflarına gönderdi.
Rusya, Hafter'e destek için Suriye'den yeni savaşçılar sevk etti

Rusya, Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para kaşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi.

Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürüldü.

Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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