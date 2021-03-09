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Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 445 kişinin virüse yakalanmasıyla 3 Ekim 2020'den bu yana "en düşük" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 445 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 342 bin 474'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 336 artarak 89 bin 809'a, virüsten iyileşen sayısı da 9 bin 931 artışla 3 milyon 932 bin 177'ye ulaştı.

Rusya, dünya genelinde en çok vaka görülen ülke sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 4'üncü sırada geliyor.

Moskova'da 1066 yeni vaka
Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1066 artarak 992 bin 882'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 49 artışla 15 bin 496'ya çıktı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 450 milletvekilinden yüzde 35'inin Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini duyurdu.

Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci
Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin ölmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun sürdüğü ülkede, Moskova dahil birçok bölgede tedbirler daha önce gevşetilmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla başlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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