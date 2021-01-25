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Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşları, Kovid-19'a rağmen sekteye uğramadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, önceki yıl 1517 kargo uçuşu icra edilirken, 2020'de 1519 sefer yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşları, Kovid-19'a rağmen sekteye uğramadı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2020'de icra edilen kargo seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen önceki yıla göre arttı.

Dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında hava yolu taşımacılığı geliyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla birçok ülkede seyahat kısıtlamalarına gidilirken bu durum hava yolu şirketlerine büyük yolcu ve gelir kayıpları olarak yansıdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), salgın nedeniyle yolcu kaybetmesine rağmen kargo taşımacılığında önceki yıla göre hız kesmedi.

İSG yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 1519 kargo uçuşu icra edildi. Önceki yıl, havalimanından 1517 kargo uçuşu yapılmıştı.

Geçen yıl yapılan 1519 kargo uçuşun 1288'ini uluslararası kargo uçuşları oluşturdu. Bu seferlerle toplamda 40 bin 410 ton yük taşındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen seferlerin, 1 Haziran'da alınan önlemlerle yeniden başlatıldığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2020'deki toplam yolcu sayısı önceki seneye kıyasla yüzde 52 azaldı.

Kargo taşımacılığında yeni yatırımlar
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile DHL Worldwide Express Taşımacılık AŞ arasında, kargo hizmetlerinin yürütülmesi adına kiralama ve inşaat yatırımı için ön protokol imzalandı.

Yıl sonuna doğru hizmete açılması planlanan ikinci pist ve ekleri projesi kapsamında, 25 bin metrekare toplam alanın yaklaşık 8 bin 660 metrekarelik bölümünde taşımacılık hizmetleri yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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