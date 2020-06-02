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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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