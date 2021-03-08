Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı alım ilanı: Alım kurayla yapılacak

Sağlık Bakanlığı’na personel alınacak. Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı alım ilanı yayımlandı. Başvurular başladı. Alım kurayla yapılacak. İşte atama kurası ilanı, başvuru tarihleri ve şartlar:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’na personel alınacak. Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı personel alım ilanı yayımlandı.

5 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı istihdam ilanı”nda, başvuru tarihleri 8 Mart 2021’de başlayıp 15 Mart 2021’de son bulacağı vurgulanıyor.

“2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı ”nda başvuruların ise, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak, yapılacağı kaydediliyor.

Alımlar, başvuranlar arasında noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile belirlenecek.

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