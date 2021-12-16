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Sağlık Bakanlığı personel alım şartları, kontenjanları ve başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımının detayları belli oldu. Hangi branşlara kaç kişi alınacak, kontenjanlar, başvuru şartları ve tarihleri ne, öğrenim düzeyleri ne olmalı?
Sağlık Bakanlığı personel alım şartları, kontenjanları ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Resmi Gazete’nin 16 Aralık tarihli sayısında yayınlanan ilanla, Sağlık Bakanlığı personel alımının detayları belli oldu. 

Hangi branşlara toplam kaç kişi alınacak, kontenjanlar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ne, öğrenim düzeyleri ne olmalı? 

Alımlar Bakanlık taşra teşkilatları için yapılacak.

11 bin 842 lisans, 6 bin 356 ön lisans, 1802 ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alınacak. Lisans mezunlarının büyük kısmını hemşireler ile ebeler oluştururken, sağlık teknikeri ve teknisyeni kadrolarına ön lisans mezunları alınacak. 

Tercihler 22 Aralık’a kadar ÖSYM’nin sitesi üzerinden yapılabilecek. 

Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan listesi ve diğer detaylar için TIKLAYIN

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