Sağlık Bakanlığı personel alım şartları, kontenjanları ve başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımının detayları belli oldu. Hangi branşlara kaç kişi alınacak, kontenjanlar, başvuru şartları ve tarihleri ne, öğrenim düzeyleri ne olmalı?