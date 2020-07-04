  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü. 

Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.

Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksoy: Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ithamını reddediyoruz04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31
  • Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi isteniyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26
  • 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25
  • MEB duyurdu: Okullar ne zaman açılacak?04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:23
  • Hakkari'de maske takma zorunluluğu getirildi04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:18
  • Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:17
  • TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:16
  • BM Kaşıkçı Raportörü Callamard: Türkiye üzerine düşeni yapıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:13
  • Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti