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Sanki Battık, Bittik

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Emrah ÖZCAN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde; “Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!” dedi. 

Hükümet kanadından ülke ekonomisinin olumlu yönde seyrettiğine dair bu tarz açıklamalar durmaksızın yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen döviz ve altındaki artış durdurulamıyor. Tam her şeye ikna olalım boş verelim dövizi ve altını derken otomobilde ÖTV’ye zam yapılıyor. Hem de ikinci el piyasası almış başına giderken. Fırsatçılığın baş gösterdiği bir dönemde. Herkesin, devlet ne yapar ne eder bu olaya bir el atar, hiçbir şey yapamazsa ÖTV indirimine gider dediği bir anda. Ne âlâ! 

Üstelik ÖTV zammından sonra ana akım medya bu habere zam dahi diyemiyor. Düzenlenme, değişiklik vs. diyor.

Bakınız; Anadolu Ajansı, “Eğitim ve otomotivde vergi düzenlemesi”

İhlas haber Ajansı; “Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi” vb.
Anlayacağınız zam değil yukarı yönlü fiyat düzenlemesi. 
Vatandaşın zor günler geçirdiği şu günlerde böyle bir akıl kimden çıktıysa hiç de iyi niyetli değil. 
Ekonomisi iyi olan bir ülkede sürekli zam mı yapılır? 
Sanki battık, bittik, yandık!

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