Sayın Vali ve Sayın Başkana çağrımdır

Doğa ile iç içe yaşamın kıymetini pandemiyle birlikte daha iyi anladık.

Şehir merkezleri ve kalabalık ortamlardan uzakta, ailecek bahçeli bir evde yaşam ve toprakla haşır neşir olabilmenin hayalini kuruyor,

Maddi imkan, işimizin durumu ve zaman ölçüsünde kentten kırsala kaçmaya çalışıyoruz.

Bu alanda talep patlaması yaşanırken, arz ne durumda peki?

Maalesef tamamen “ticari” yürüyor sektör, sadece parası olan ulaşabiliyor bu doğa ve doğal hayaline…

Bu hususta yıllardır yazıp çiziyor; devletin ilgili birimlerine görev düştüğünü, halk için doğal yaşam alanları oluşturmaları gerektiğini söylüyorum.

Son dönemde sayıları hızla artan ve adlarına hobi bahçesi denen doğal yaşam alanlarının malum tonla sıkıntısı var… Son olarak da yıkımla karşı karşıya gelmiş durumdalar. Oysa devlet; örneğin belediyeler, örneğin mülki birimler halk için, özellikle de dar ve orta gelirli vatandaşlar için doğal yaşam alanları oluşturmada yol açmalılar, sektörü tamamen müteahhitlerin, emlakçıların, rantçıların, al-satçıların insafına terk etmemeliler. Bu devlet olmanın da başat gereklerindendir.

Yıllardır bu hususlarda yazılar yazıyorum…

Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıkları göreve çağırıyorum…

Ama nafile…

Onların gündeminde aksine “yaptırım”, “ceza”, “yıkım” kararları var.

Vatandaşın kendi kendine oluşturduğu doğal yaşam alanlarına “izinsiz”, “kaçak”, “ruhsatsız” diye “yaptırım” peşindeler.

Devlet olarak siz yapıp, vatandaşa arz ettiniz ama talep mi olmadı ki?..

Örneğin bir belediye, bir vali, şehir merkezinin dışında alt yapısıyla, üst yapısıyla, elektrik ve suyuyla, müstakil evleriyle doğal yaşam alanları oluşturdu da alıcı mı çıkmadı?

Bu yapılmadığı için vatandaş, kaçak göçek, yolsuz, susuz, ceyransız yerlere muhtaç edildi.

Pandemi kurumlarımıza ders olmalı.

Doğal yaşam alanı yatırımları yapılmalı.

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Buradan Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin’i göreve davet ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı göreve çağırıyorum.

Şehir merkezinin dışında, uygun alanlarda, standart ebat ve özelliklerde bahçeli-evli doğal yaşam alanları oluşturup, ister kira ister satış yoluyla Başkentlilere arz edin. Göreceksiniz büyük büyük destek ve ilgi görecek.

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Ülke genelinde bu alanda hayata geçirilen kamu projesi o kadar az ki, ufacık bir “çalışma” bile ulusal gündem başlıkları arasına girebiliyor.

Son örnek, Sivas’tan…

Sivas Valiliği’nin katkılarıyla, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne 10 adet bungalov tarzı ev inşa edilmesi sosyal medyada öyle büyük ilgi gördü ki, beğenen beğenene...

10 bungalov ev bile halkı heyecanlandırmaya yetti!

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan, bu ilgiyi görünce olsa gerek, bungalov ev sayısını seneye artırmayı planladıklarını açıkladı.

Görüldüğü üzere, devlet yeter ki doğa ve doğala yatırım yapsın, halktan karşılığını buluyor.

Haydi Sayın Vali, Sayın Başkan; Başkentimize örnek bir köy kuralım.

Danimarka’dan neyimiz eksik Allah aşkına?

Brondby’daki 'Çember Evler'in daha iyisini yaparız evel Allah.

Yeter ki isteyelim.