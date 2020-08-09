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Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Çekalan Mahallesi'ndeki aynı adı taşıyan camiye götürüldü.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle kabristanlığına defnedildi.

Törende, şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile kardeşlerini yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Süleyman Ural'ın 5 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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