Şehitlerimiz

Türk milleti büyük badirelerden geçmektedir. Vatan millet ruhu bizlerin etine, kemiğine sinmiştir. Bugünde de sinmeye devam etmektedir. Bizler aziz Türk milleti olarak üzerimize oynanan bu oyunları bozmak zorundayız. Bu oyunlarla mücadele etmek Allah’ın yardımı ve akıbeti ile olmak zorundadır.

Kuran bizlere öğüt veriyor ve Peygamber Efendimizin fiilleri ile olaylara karşı sabır ve sükûnet sağlamamızı istiyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) birçok savaşlar atlatmış bu savaşlarda yenilmiş, yenmiş zafere de ulaşmıştır. Tabi ki de bizler Türk milleti olarak ta bu güne kadar birçok savaşlar atlatmış ve hepsinden alnının akı ile çıkmıştır.

Kuranı Kerim’de, “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma bilakis onlar diridirler Rablerinin katında Allah’ın lütuf undan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadır. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine şunu müjdelemek isterler; Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır ve yine onlara Allah’ın lütuf ve nimetini Allah’ın müminlerin ecrini asla zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.” (Ali İmran Suresi 169-171 ayetleri)

Bilmeliyiz ki şehit mertebesi en yüksek mertebelerden birisidir, Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin, ancak onlar diridirler. Allah’ın lütfu inşallah bizlere yardım edecektir. Bu geçirdiğimiz zor günlerimizde Allah’ın yardımı ile atlatacağız. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya bir daha dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler bunun dışındadır. O cennette gördüğü yüksek itibar ve ikram sebebi ile tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.”

Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat gönüllerimizi iman kardeşliği ile sımsıkı kenetlemeye gayret gösterelim. Terörü fitne ve fesada körüklemeye yönelik oyunlara karşı uyanık olalım ve hiçbir zaman vatanımıza milletimize hainlik etmeyelim. Zulüm ün yanında değil Doğrunun yanında olalım. Allah-u Tela Cümle Müminlere yardım etsin sonumuz hayr olsun inşallah Selam ve Dua ile.