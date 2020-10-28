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Selçuk Bayraktar'dan 'Milli İHA ve SİHA'lar uçmaya devam edecek' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli İHA ve SİHA'ların uçmaya devam edeceğini bildirdi.
Selçuk Bayraktar'dan 'Milli İHA ve SİHA'lar uçmaya devam edecek' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli İHA ve SİHA'ların uçmaya devam edeceğini bildirdi.

Bayraktar, Twitter hesabından "MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Geçtiğimiz dönemde kimi basında çıkan kimi uydurma kimi çarpıtma ve algı maksatlı haberler üzerine; şimdilik size geçici bir konfor alanı yaratan kendi uydurduğunuz yalanlara ve belki de oluşturmaya çalıştığınız çarpık algıya sevinin ama bir şeyi de bilseniz iyi olur. Güneş batacak, gece olacak, güneş doğacak, sabah olacak.. O arada; Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı, yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı, yazılımından elektroniğine, ayrodinamiğinden mekaniğine, tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan, özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine, Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde yüzde 93 yerlilikle üretilmiş olan, kendi sınıfının en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul etmeye başladığı, BAYRAKTAR TB2'ler aralıksız uçacak."

"Değişen hiçbir şey olmayacak..."
Paylaşımında, milli SİHA’ların uçmaya devam edeceğini vurgulayan Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yarın olacak... Ve sonraki gün... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek... Ne zırhlı araçlar ne tanklar ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için, değişen hiçbir şey olmayacak... Ve Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek..."

Öte yandan Bayraktar'ın 30 binden fazla beğeni alan söz konusu paylaşımına, çok sayıda kişi de yorumlarıyla destek oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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