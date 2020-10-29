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Selçuklu'da 'Çanakkale' temalı 1071 kan bağışı

KONYA'da Selçuklu Belediyesi tarafından 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle ‘Çanakkale’ temalı 1071 ünite kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Selçuklu'da 'Çanakkale' temalı 1071 kan bağışı

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi tarafından 29 Ekim -04 Kasım tarihleri arasında Çanakkale temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte, 1071 ünite kan toplanması hedeflendi. 7 gün boyunca sürecek etkinlik ve ‘Geçmişten Günümüze Çanakkale’ isimli sergi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara ise hediye olarak köstekli saat, cihadiye yüzüğü, Türk ve Azerbaycan bayrağı ile Hilal-i Ahmer sertifikası verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Belediyemiz çok güzel bir organizasyon oluşturmuş. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a geçiş sürecinde süreçleri anlatan sergiler ve burada çok güzel tiyatro gösterileri var. Amaç insanları kan bağışına sevk etmek. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle bağışlarda biraz düşüklük var, onun için hastalarımız ciddi problemle yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Selçuklu Kızılay Şubesi ile birlikte etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şunları söyledi:

''Selçuklu Kızılay şubemizle birlikte Kızılay Haftası münasebetiyle hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum. Kızılay’ın çadırlarıyla birlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan o vefayı birlikteliği her yönüyle hemşehrilerimizin görmesi mümkün burada. Özel bir sergimiz var. Bu sergiyle birlikte buraya gelen hemşehrilerimiz kan bağışlarını rahat bir şekilde yapacaklar ve Kurtuluş Savaşı dönenimin ortamını da bir nebze olsun burada görmüş olacaklar. Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk. İnşallah bu hedefimize burada Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığımız çalışma ile birlikte ulaşmayı arzu ediyoruz. Burada kan bağışlayan vatandaşlarımıza özel hediyelerimiz de olacak."

Kan bağışlayanlardan Ahmet Yiğit, "Güzel bir uygulama, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Vefa borcumuzu ödemek istiyorum" dedi.

Tahir Büyükdemir ise "Şu zor zamanlarda yapılabilecek en güzel şeylerden birisi. Umarım vereceğimiz kanlar ihtiyacı olan yerlere ulaşır. Biz de onların sebebiyle dua almış oluruz" dedi. 

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