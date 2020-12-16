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Sen gidince

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Ali İlkbahar

Buluşları ile çağları aydınlattılar
Sen varken ilim alemlerle idi
Keşifler, icatlar artardı
Şifahanelerin üstatları
Lokman hekimler şifa dağıtırdı
Yıllar çağlara yetecek
Şifanın merkezine öğreten
Alimlerimiz aydınlık ışık oldular
Büyük Osmanlının yıkılışı 
İnkarın, iftiranın başladığı
Dedelerimin icatları
Dumana mal ‘oldu
Bunları biz bulduk dediler
İlim yuvalarını yok ettiler
Osmanlıyı yıkanlar 
Çöküşünün altında kaldılar
İnsanlığı aydınlatan
Geleceğe ışık tutan belgeler
Emanetler denize döküldüler
Osmanlıyı yıkanlar
Belgelerin kalanını götürdüler
İsimlerini bile değiştirmeden
Bunları biz bulduk dediler
Bin yıllık mirasın nesline
Topyekûn hepsine yok dedirttiler
Atalarını inkar edenler
Huzur kaynağı, barış sebebi
Osmanlının yıkılışında 
Zalimlerle bir oldular
Milyonlarca mazlumlar
Osmanlının arkasından
Katliamlar, yağmalar
Haçlı, bin yıllık Osmanlının yıkılışı üzerine
Salyalarını akıta akıta
Ne insanlık, ne ahlak bıraktılar
Nehirlerden dedemin, atalarımın kanı aktı
Camiler yıkıldı, dergahlar yok oldu
Huzurun sahibi yıkıldı
Mazlumlar sahipsiz kaldı
İnsanlık perişan, gözyaşı
Bin yıllık huzur adalet ülkesi
Huzurun kaynağı yıkılırken
İnananlar enkazların  altında
Çığlık çığlığa parçalanıyordu
Osmanlıyı yıkanlar
Osmanlı gidince dünyanın huzuru gitti
Dünya savaşları kan gözyaşına döndü
Atalarını inkar edenler
Dedelerinin ordularını
Osmanlının komutanları 
Çaresiz halifelerin yardımı ile
Milyonlarca arazisi yıkılan
Osmanlı yağmalanırken
Hacı Bayram ile başlayan 
Dualarla cumhuriyet kuruldu
Anlayamıyorum 
Hala atasını tanıyamayanları…

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