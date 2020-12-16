Sen gidince

Buluşları ile çağları aydınlattılar

Sen varken ilim alemlerle idi

Keşifler, icatlar artardı

Şifahanelerin üstatları

Lokman hekimler şifa dağıtırdı

Yıllar çağlara yetecek

Şifanın merkezine öğreten

Alimlerimiz aydınlık ışık oldular

Büyük Osmanlının yıkılışı

İnkarın, iftiranın başladığı

Dedelerimin icatları

Dumana mal ‘oldu

Bunları biz bulduk dediler

İlim yuvalarını yok ettiler

Osmanlıyı yıkanlar

Çöküşünün altında kaldılar

İnsanlığı aydınlatan

Geleceğe ışık tutan belgeler

Emanetler denize döküldüler

Osmanlıyı yıkanlar

Belgelerin kalanını götürdüler

İsimlerini bile değiştirmeden

Bunları biz bulduk dediler

Bin yıllık mirasın nesline

Topyekûn hepsine yok dedirttiler

Atalarını inkar edenler

Huzur kaynağı, barış sebebi

Osmanlının yıkılışında

Zalimlerle bir oldular

Milyonlarca mazlumlar

Osmanlının arkasından

Katliamlar, yağmalar

Haçlı, bin yıllık Osmanlının yıkılışı üzerine

Salyalarını akıta akıta

Ne insanlık, ne ahlak bıraktılar

Nehirlerden dedemin, atalarımın kanı aktı

Camiler yıkıldı, dergahlar yok oldu

Huzurun sahibi yıkıldı

Mazlumlar sahipsiz kaldı

İnsanlık perişan, gözyaşı

Bin yıllık huzur adalet ülkesi

Huzurun kaynağı yıkılırken

İnananlar enkazların altında

Çığlık çığlığa parçalanıyordu

Osmanlıyı yıkanlar

Osmanlı gidince dünyanın huzuru gitti

Dünya savaşları kan gözyaşına döndü

Atalarını inkar edenler

Dedelerinin ordularını

Osmanlının komutanları

Çaresiz halifelerin yardımı ile

Milyonlarca arazisi yıkılan

Osmanlı yağmalanırken

Hacı Bayram ile başlayan

Dualarla cumhuriyet kuruldu

Anlayamıyorum

Hala atasını tanıyamayanları…