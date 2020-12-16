Mağdur edeceklerinizi düşünün

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir yolu üzerinde (Armada karşısı) 2005 yılında Söğütözü Kongre ve Ticaret Merkezi’nin temelleri atıldı.

Başkentliler demir iskeletinden dolayı bu projeyi ‘demir kafes’ olarak nitelendirdi.



İnşaat belli bir seviyeye gelmişti ki Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Mimarlar Odası’nın açtığı davalar sonucu 2008 yılında proje durduruldu.

Beş yıl boyunca çelik iskeletiyle duran inşaat, 2013’te yeni plan ve proje oluşturulması amacıyla yıkıldı.



Bu süre zarfında inşaata belediye bütçesinden yaklaşık 80 milyon lira harcandı.

Yarım kalan proje alanının devredilmesine karar verildi. Yapılan ihaleyi YDA firması kazandı. Başkent’in önemli noktalarından birinde bulunan arsayı YDA firması, bin 500’den fazla konut ve ticari alan karşılığı devralmıştı.



Arsayı alan ve arsa üzerine YDA Center’ı diken firma, Mamak Kentsel dönüşüm alanına ihale şartları gereği 1550 konutu, 60 dükkanı ve çarşıyı yaparak teslim edildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alanla ilgili 8. kez yapılan imar planı değişikliği AK Parti ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı itirazda bulunarak, imar planı değişikliğine “evet” diyen meclis üyeleri için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yıllardır projeyi engellemeye çalışan oda yine yaptı yapacağını!

Bence artık Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin burayla ilgili olumsuz tutumundan vazgeçmesi lazım.

Sonuçta tamamlanmış bir bina var ortada ve ihale şartları da yerine getirilmiş

Dava açarak, suç duyurusunda bulunarak ne yapmayı amaçlıyorsunuz?

Tamam haklı olduğunuz noktalar olabilir; ama bu noktada aklıselim davranmanız gerekiyor.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, ABB Meclisi’nde yaptığı konuşmayı hatırlatmak istiyorum: “Bu arsa belediyenin arsası. Bir ihale karşılığı Mamak Kentsel Dönüşümde 1550 daire 60 dükkan çarşı olmak üzere bir ihale yapılmış, bu firmada kalmış. Şu an Mamak Kentsel Dönüşümde 1550 aile burada oturuyor 7 bin nüfus yapar. Kim yaptı bunu? YDA yaptı belediyeye teslim edildi kura çekildi vatandaşa verildi. Karşılığında 60 dükkan yapıldı o da Siteler esnafına verildi. Netice itibariyle de kendisi bir yer yapmış buna iyi dersiniz, kötü dersiniz. Mimarlar Odası, ‘Atatürk Orman Çiftliği’nin yerini verdiler’ diyor. Orada Atatürk Orman Çiftliği’nin bir metre yeri yok. Bizi savcılığa vermiş istediği yere versin. Şimdi dava açılsa da 1550 konuta tebligat gitse Mimarlar Odası 1550 konut verecek mi acaba? Burada bir bina yapılmış ve teslimatı da bitmiş bunu daha da uzatmanın anlamı yok.”

Bu saatten sonra uzatmanın anlamı yok. Bilesiniz ki o projeyi engellerseniz 7 bin kişiyi mağdur etmiş olacaksınız.

Böyle bir şeyi göze alıyorsanız. Karar sizin.