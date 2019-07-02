Şenocak'tan önemli çağrı: Hemen fesh edilmeli

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan İhsan Şenocak, İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi.

24 Kasım 2011’de AKP, CHP, MHP ve HDP’nin tam bir uzlaşmayla Meclis’ten geçirdikleri “İstanbul Sözleşmesi” kamuoyunda tepki görüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapımıza yönelik yıkıcı etkileri tehlike saçarken İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Şenocak, İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi. Tarihin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayanları yargılayacağını belirten Şenocak, "Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi örneği olmayan iffetsiz bir hayatı meşrulaştıran sözleşme hemen fesh edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak'ın söz konusu paylaşımları şu şekilde:

Tarih, İstanbul Sözleşmesini imzalayanları dağılan ailenin ve yayılan iffetsizliğin sorumluları olarak yargılayacaktır. Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi örneği olmayan iffetsiz bir hayatı meşrulaştıran sözleşme hemen fesh edilmelidir. #AileHerSeyimiz

Dağıttığı ailenin tesellisini köpek beslemede ve kavimlerin helakine sebeb olan onursuz ilişkide arayan Batı'yı taklit, aileyi felakete sürüklüyor. Aile, onu yıkan Avrupaya uyum yasaları çıkararak değil, ihya eden İslam'a kayıtsız şartsız ittiba ederek kurtulur #AilemizHerŞeyimiz

Kardeşim! Siyasî tercihin ne olursa olsun, ailene ve bu toprakların çocuklarına kastedenlere tepkisiz kalma! Hiç bir şey yapamıyorsan kalbinle buğz et!Çocuklarının ruhunu iffet kalıbında mayalayan atalarının yolunu bırakıp onursuzluğa "aşk" diyenlere uyma,uyuma! #AileHerSeyimiz