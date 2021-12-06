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Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'u konuğu olacak.
Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz

Grubu puansız tamamlamak istemediklerini dile getiren Sergen Yalçın, "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Turnuva bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı. Daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyorduk. Sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla oynamak durumunda kaldık. Ciddi bir tecrübe kazandık. Bu seviyede oynamak için nasıl bir plan ve program yapılması konusunda ciddi tecrübe elde ettik. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. Bu açıdan bizim için önemli bir maç. İnşallah yarın güzel bir müsabaka olur" ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONU OYNAYACAĞIMIZ MAÇI DÜŞÜNEREK BEŞ VEYA ALTI FARKLI OYUNCUYU KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Hafta sonunda oynayacakları lig maçını düşünerek 5, 6 farkı oyuncuyu kullanmayı düşündüklerini ifade eden Yalçın, "Pjanic bizimle gelmedi, o yarın olmayacak. Nkoudou, Mert, Gökhan yok. Biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek beş veya altı farklı oyuncuyu kullanmayı düşünüyoruz. Yarın oynayacak oyuncularımız her zaman oynayan oyuncularımız. Daha dinç, daha güçlü oyuncularla başlamayı düşünüyorum. İnşallah iyi bir performans sergilerler. Puan, puanlar almak istiyoruz. Kasımpaşa maçından sonra oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Sonuçlar, psikolojik olarak da oyuncularımızı yormaya başladı. Oyuncularımız bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BİZE KATTIĞI EN BÜYÜK ŞEY TECRÜBE OLDU"

Sezon başında geniş bir kadro kurduklarını söyleyen Yalçın, "Sezona başlarken geniş bir kadro kurduk. Yaşadığımız çok sayıda sakatlık maalesef düzenimizi, oyun anlayışımızı ve antrenman programımızı bozdu. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu" dedi.

CAN BOZDOĞAN: GÜZEL BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ

Borussia Dortmund'un tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çeken Can Bozdoğan, "Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı oynayacağız. Dortmund'a karşı güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Borussia Dortmund, hücumlara çok çabuk çıkabilen tehlikeli bir takım. Agresif olmalıyız. Onları oynatmamalıyız. Bunları yapabilirsek iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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