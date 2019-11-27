  • BIST 106.025
  • Altın 270,160
  • Dolar 5,7553
  • Euro 6,3330
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Kütahya'da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.’den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü., şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Kütahya’da manav H.Ü. ile S.Ç. adlı kadın 4 ay önce tanışarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra iddiaya göre H.Ü., sevgilisi S.Ç.’nin kendisine cep telefonu uygulaması Whatsapp üzerinden gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları ailesine göstermekle tehdit ederek şantaj yapıp 8-10 bin lira para vermesini istedi.

Bunun üzerine S.Ç., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri S.Ç.’ye seri numaraları alınmış paraları teslim ederek Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Laleli Cami bahçesinde buluşma ayarladı.

PARAYI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli H.Ü. cami bahçesinde S.Ç.’den şantaj karşılığı istediği parayı aldığı esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı21 Kasım 2019 Perşembe 11:26
  • 'Ölü' yazılı duvarda ölü bulundu21 Kasım 2019 Perşembe 11:00
  • Cezaevinden korkutan mektup21 Kasım 2019 Perşembe 07:05
  • Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri ortaya çıktı15 Kasım 2019 Cuma 11:44
  • İki kadın yardım istedikleri sürücünün çantasını çaldı15 Kasım 2019 Cuma 11:02
  • 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı14 Kasım 2019 Perşembe 11:04
  • Bayrampaşa metro istasyonunda taciz rezaleti13 Kasım 2019 Çarşamba 11:24
  • Ankara Siyasal'daki inek duası çirkinliğine beraat13 Kasım 2019 Çarşamba 09:13
  • Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı11 Kasım 2019 Pazartesi 15:41
  • Ankara’da ‘Prizma’ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı…11 Kasım 2019 Pazartesi 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti