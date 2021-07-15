Sincan Belediyesi Örnek Olmalı

Ankara'nın ilçe belediyeleri ile ilgili gündemi yoğun olarak takip ediyorum ve ilçe belediyeleri arasında en çok Sincan Belediyesi'nin ismini duyuyorum.

Yaşadığım ilçe Sincan'a yeni bir boyut kazandıran, Belediyemizi gönülden tebirk ediyorum.

Özellikle son birkaç ay içerisinde yapılan çalışmalar sadece benim değil, hemen hemen tüm Sincan halkının gözünde artı bir puan olarak yer edinmiş durumda.

Sıfır atık ve geri dönüşüm sağlanması adına, Yenikent'te yapılan Eko Çiftlik Sıfır Atık Merkezi hizmeti ve Sincan Selçuklu Mahallesi'ne inşa edilen okçuluk alanı çalışmaları son derece şaşırtıcı bir etki yarattı.

Sincan'da Mustafa Tuna döneminde, hemen hemen tüm boş arazilere halkın gözünden söyleyecek olursam; "park yapıldı".

Belediye bu davranışı nedeniyle, halkın gözünde; "anca park yaparlar" izlenimi oluşmasına neden oldu.

Başkan Murat Ercan ise, ilk defa boş bir alana sıradan bir park harici tesis yapılabileceğini gösterdi ve okçuluk alanı yapım aşaması tamamlandı.

Yapılan bu iki çalışma bile, Sincan Belediyesi'nin kısa sürede yaptığı çalışmaları özetliyor.

Ama ben istiyorum ki; tüm ilçe belediyelerimiz hem ilçe halkına, hem de Ankara halkına level atlattıracak çalışmalara imza atabilsinler.

İlçelerde alışılagelmişin dışında yenilikler görelim. Konuya sadece park ve bahçe olarak değil, tüm ilçe vatandaşlarını yakından ilgilendirecek konular üzerinden bakmak gerekiyor.

Sincan Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları sonuna kadar destekliyor ve Sincan Belediyesi'nin diğer ilçe belediyelerimize örnek olmasını diliyorum.

