Siteler’deki Sıkışıklığa Çare Olunacak

Mobilyanın kalbi olarak bilenen Ankara Siteler, 1960'lı yıllarda kurularak Türkiye'nin ilk ve en köklü mobilya merkezi olmuştur. Siteler, Türkiye'de mobilya sektörünün lokomotifi konumundadır.

5 bin dönüm arazi üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi yapan Siteler’de mobilya üretimi yapan 5 binden fazla işletme bulunuyor.

Siteler’de bulunan işletmelerde binlerce kişi istihdam ediliyor.

Ankara’da mobilya sektörünün ilk yoğunlaştığı merkez olan Siteler, küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi ve satışı yapan birçok işletmeyle, diğer hizmet sektörü işletmelerini barındırıyor.

Yaklaşık 80 yıldır bir fiil faaliyette olan Siteler’de zamanla bazı sorunlar da baş gösterdi.

Binalar eski, atölyeler üst katta olunca, yeni sistemli makinalar daracık dükkanlara sığmayınca, bunlara bir de otopark sorunu eklenince Siteler bu olumsuzluklardan nasibini aldı.

Siteler’deki bu sorunları bir nebze de olsun çözmesi beklenen önemli bir projenin temeli atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Siteler’deki sıkışıklığı gidermeyi amaçlayan Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni yapıldı.



Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılası beklenen, Siteler’in devamı niteliğinde olacak Ankara’nın 12. OSB’si, inşallah Siteler’deki sorunlara bir nebze çare olacak.

Bu gelişme ile birlikte Siteler’de kentsel dönüşümün başlatılmasının önü belki de açılabilecek.

Siteler’in eski günlerine dönmesi için bu projenin hızlıca faaliyete geçirilmesi şart. Projenin kısa sürede bitirilmesi ve beklentileri karşılayabilmesi için projeye destek verilmesi gerekiyor. Projenin mimarı Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da törendeki açılış konuşmasında bu konuya ilişkin herkesten destek istedi.

Ankara’nın 12. OSB’si inşallah kısa sürede tamamlanır ve binlerce kişiye istihdam sağlar.

Törende dikkatimi çeken birkaç detayla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Tören geniş bir katılımla yapıldı. Farklı siyasi parti temsilcileri tören alanında yer aldı.

Başkent için böyle bir projenin temel atma töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın davetli olmasına rağmen törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Törende dikkat çeken diğer bir konu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın makam aracı oldu. Sayın Bakanı, Toyota Corolla marka aracıyla ilk kez görenler bir hayli şaşırdı ve bir bakanın lüksten kaçmasına insanlar bir hayli sevindi. Herkese örnek olması için ekonomik ve hibrit bir makam aracı kullanan Sayın Bakanımızı ben de bu tercihinden dolayı kutluyorum. Mercedes değil de daha ekonomik bir otomobili makam aracı olarak tercih etmesi herkese örnek olması dileğiyle…

Son olarak ev sahibi konumundaki Elmadağ Belediyesi, gelen misafirlere yemek ikramında bulundu. CHP’li Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ın açılışta yer alması da önemli bir detaydı.

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com