Sincan OSB’nin kamulaştırma sınavı 

Yeni Çimşit’te Sincan OSB için genişleme alanı ilan edilen araziler kamulaştırılıyor.

OSB’nin talebi üzerine, Sanayi Bakanlığı bölgede yaklaşık bin dönüklük bir alan için kamulaştırma kararı almıştı.

Kamulaştırma çalışmalarını Sincan OSB adına Valilik yürütüyor. Valilik değer tespiti için Ankara Üniversitesi ile anlaşmış. Üniversiteden bir grup arazileri gezip, değer tespitinde bulunarak, bunu Valiliğe sunmuş. Valilik de Sincan OSB’ye…

Geçen hafta Valilik ve OSB yetkilileri ile AÜ’nün ilgili öğretim üyelerinden oluşan komisyon, hak sahibi vatandaşları çağırıp, tekliflerini sunmuş.

“Arazinizin metre karesi için teklifimiz şudur. Kabul ediyorsan at imzanı, al paranı” demişler.

Ya etmiyorlarsa? O zaman mahkemeye verilecekler.

Yani her halükarda arazileri Sincan OSB’nin olacak.

Ama üçe ama beşe…

Şuan için edilen teklif metre kareye 100 TL civarında.

Rakamı çok az bulup, teklifi reddeden hak sahipleri, arazilerinden memnun olduklarını, satmayı asla düşünmediklerini, arazilerinin kamulaştırma kapsamından çıkarılmasını talep ettiklerini ama bunun reddedildiğini, ille satacaklarsa da karşılığında değerini almak istediklerini anlatmışlar.

Özellikle Valilik yetkilisine dert yanıp, bu şekilde bir kamulaştırmanın kendilerini mağdur edeceğini ifade etmişler.

Kamulaştırma komisyonu üyeleri ise, biçtikleri değerin bu olduğunu belirtip “kabul etmiyorsanız, o zaman yargı süreci başlayacak” demişler.

Tabi bölge sadece boş arazilerden oluşmuyor.

Kimilerinin üzerinde yapılar var, bağ bahçeler var, 15-20 yıllık ağaçlar var… Bunlar için de değer biçmiş komisyon ancak çıplak arazi için biçilen değer hak sahiplerince çok düşük bulununca onlar hiç gündeme gelmemiş görüşmede.

Bu noktada hak sahiplerinin dikkat çeken bir teklifi olmuş komisyon üyelerine.

Demişler ki, özetle:

“Madem bizim arazilerimizin değeri metrede sadece 100 TL, bize hiç para ödenmesin, arazi hisselerimiz bizde kalsın. Sincan OSB bizlere hisselerimiz oranında pay versin bölgeden.”

Bu teklif karşısında Valilik yetkilisi sözü OSB yetkilisine vermiş, o da, bunun mümkün olmadığını, bölgede alt yapı çalışması yapacaklarını, bunun için para harcayacaklarını falan anlatmış.

Hak sahibi vatandaşlar da, “hisselerimiz oranında masrafa da ortak oluruz” demiş.

OSB yetkilileri bu kez de “en az 10 bin metre karenizin olması gerekir ama sizin paylarınız çok düşük” diye konuşmuş.

Vatandaşlar ısrar edip “aramızda biraraya gelir 10 bini tamamlarız” demiş. Yine olmaz cevabını almışlar.

Neden olmuyor, anlamadım doğrusu.

Nitekim vatandaşlar da haklı olarak, “O olmaz bu olmaz. Bize şu fiyata razı olacak ve arazini Sincan OSB’ye devredeceksin dayatması yapılıyor adeta” diye tepki gösterip, eklemişler:

“Biz halimizden, toprağımızdan, bağ bahçemizden memnunuz. Satmak gibi bir niyetimiz yok. Kamulaştırma kapsamından çıkarılmasını istedik, reddedildi. Fiyatlar çok düşük, gerçek değerinin çok altında, yükseltilsin dedik, reddedildi. Para yerine, yeni sanayi alanından paylarımız oranında hisse verilsin dedik reddedildi. Bu nasıl alış veriş? İlle para ile satın alınacaksa, hak olan, bugün Sincan OSB’de arsa fiyatları ne ise, bize de bunun verilmesidir. Sonuçta burası Sincan OSB arsası olmuş olacak, Sincan OSB ona göre fiyatlardan birilerine satacak. Bunun dışında bir devir büyük haksızlık olacaktır, büyük mağduriyetler oluşturacaktır…”

Durum bu.

Şimdi Sincan OSB, hak sahiplerine dava açacak.

Bakalım yargı ne diyecek bu işe.

Takip edeceğiz…