Geleceğe Nasıl Bir Dünya Bırakıyoruz?

İnsanlık var olduğundan beri doğanın mükemmelliğini tartışmak imkansız. Doğamız bizim için o kadar güzellikler sunmakta ki bunu bir insanın aklı kolay kolay almamakta. Doğa o kadar güzellikler sunarken insan da bir yandan bu güzellikleri yok etme peşinde.

Geçmişten bu güne gerek doğa olayları ile gerek sahip olduğu tabiatı ile dünya bize inanılması güç güzellikler bahşetmekte. Doğada yaşayan bir insan her türlü hayatta kalma şansı vardır. Çünkü doğa ona ihtiyacı olan her şeyi sunuyor. Tabi kıymetini bilene.

Doğanın insanlık için sunmuş olduğu onca güzellikleri görmek şöyle dursun bozmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kullandığımız kimyasallar ile atmosferi zehirliyor, sağa sola attığımız plastik şişelerle toprağa zarar veriyor, geri dönüşümü olmayan cisimler ile adeta doğanın katliamına göz yumuyoruz. Çevreyi kirletmek adına onca yapılan düzenlemelere destek olacağımız halde aksini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsan kendisi elleriyle doğayı öldürüyor ve buna göz yumuyor.

Şehirleşmenin yaygınlaştığı şu günlerde havanın temiz kalması da o oranda azalmakta. Her bir binadan çıkan duman havayı kirletmekte. Bu binada yaşayan her bir bireyin çevreye attığı en ufak çöp doğanın ölümüne zemin hazırlamakta. O binadan çıkan bilinçli birey sayılarını artırmak, bilinçsiz doğa adına her türlü zararı veren birey sayısını da azaltmalıyız. Çünkü artık bazı şeyler bizlerin elinde. Farkındalık diye bir tabirin bile farkınsa olmayan zihniyetlere bu tabiri öğretmeli ve kullanmaları gerektiğini belirtmeliyiz. Aksi halde çocuklarımıza bırakacağımız bir doğadan söz etmek mümkün olmayacak. Kendini düşünmüyorsan dahi ilerideki neslinin varlığı için bir adım atmalısın.

Doğa bu denli kötü sonucu hak etmemekte. Onun bize sunduğu onca güzellik varken. Bunun adı nankörlükten başka bir şey değil. Bakıyoruz ki geri dönüşüm adına o kadar çok proje varken bunun farkında olmayan da o kadar birey var. Devletimiz, belediyelerimiz bu konuda çokça projeye imza atmış bulunmakta. En basiti kağıt atık, evsel atık, kimyasal atık derken bu proje ülkemiz adına ses getirdi. Yeni nesil ne kadar duyarlı bu konuda bunu gözle görebiliyoruz. O kadar ilerleme oluyor ki bunu evinde bile uygulayan bilinçli bireyler var. Bunların sayı olarak çok olması an meselesidir. Birlikte, el ele vererek bu projelere daha çok destek vereceğiz. Çünkü buna mecburuz. Çünkü bunu doğaya borçluyuz. Çünkü bunu gelecek neslimize borçluyuz.

İnsanlık adına faydası olmayan konularla o kadar meşgulüz ki bu projelerden haberi dahi olmayanlar mevcut. Ama bir konuda bir şeyler için adım atılıyor ve bu tamamen insanlığın karına oluyorsa bunu sormadan sorgulamadan destek olmalıyız. Umarız geleceğe bıraktığımız dünya geçmişimizi aratmaz. Gelecek olan dünya insanlık için yaşanılır bir yer olur.