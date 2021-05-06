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Sınır kapısında, TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye'ye gidecek olan bir TIR'da yapılan aramada 33 bin mermi ele geçirildi.
Sınır kapısında, TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'ye yüklü miktarda mühimmat götürüleceği bilgisine ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, B.V. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'da 33 bin mermi ele geçirildi. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada mermilere el koyan ekipler, B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.’nin ifadesi doğrultusunda olayla ilgisi bulunan 4 kişi daha yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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